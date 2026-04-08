ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι κύριες προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις: Υπόμνημα ΕΒΕΠ στους Έλληνες Ευρωβουλευτές
Επιχειρήσεις
11:33 - 08 Απρ 2026

Οι κύριες προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις: Υπόμνημα ΕΒΕΠ στους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της  οικονομίας και επιχειρηματικότητας, σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, μεταξύ Ελλήνων ευρωβουλευτών και του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, καθώς και του υπεύθυνου υποστήριξης επιχειρήσεων και μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, Νίκου Μαυρίκου, με την ευκαιρία του συνεδρίου της EuroCommerce στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 7-9 Απριλίου 2026, για το ευρωπαϊκό χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Το Ε.Β.Ε.Π. παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα, με πέντε βασικά θέματα, αντίστοιχα αιτήματα και πέντε προτάσεις στους ευρωβουλευτές, αναδεικνύοντας τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης κοινής εθνικής γραμμής παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στο διεθνή οικονομικό χάρτη, όπως αυτός διαμορφώνεται, αλλά και της Ελλάδας ως ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος της ΕΕ στη ΝΑ Μεσόγειο. Το υπόμνημα, η σύνοψη του οποίου επισυνάπτεται, αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη με ισότιμους όρους σε εμπόριο, βιομηχανία, ναυτιλία και υπηρεσίες, καθώς και τη τελωνειακή απλοποίηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η πρωτοβουλία του Ε.Β.Ε.Π. έλαβε χώρα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ με Ιράν και τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, με υψηλό ενεργειακό κόστος, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, επισημάνθηκε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρουσιάσει άμεσα έναν οδικό χάρτη με τίτλο «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένους στόχους και δεσμευτικές προθεσμίες για την ενίσχυση και ενοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σχετικά με τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Φορολογίας ΤΑXUD, κ. Γεράσιμο Θωμά.

ever 11101

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Β.Ε.Π. ζήτησε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να προωθήσουν μια ενιαία εθνική στρατηγική στα ευρωπαϊκά όργανα, να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να αναδείξουν τον ρόλο των logistics, της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονομία, να παρέμβουν για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και, κυρίως, των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας να υποστηρίξουν πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή Εμπορίου και Ανταγωνιστικότητας της SEA EUROPE, κ. Vincent Guerre, με θέμα τη ενεργή συμμετοχή των δύο μεγάλων ελληνικών ναυπηγείων του Κόλπου της Ελευσίνας.

Ο πρόεδρος, Βασίλης Κορκίδης, ευχαριστεί εκ μέρους του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές, που ανταποκρίθηκαν στην επίσκεψη του στις Βρυξέλλες και, ιδιαιτέρως, τους κκ. Γιώργο Αυτιά, Δημήτρη Τσιόδρα, Νίκο Παπανδρέου, κα Ελίζα Βοζεμπεργκ, κα Έλενα Κουντουρα, κα Μαρία Ζαχαριά, κκ. Κώστα Αρβανίτη και Σάκη Αρναούτογλου για τις εποικοδομητικές συναντήσεις στις οποίες ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις συμβουλευτικές πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Π. προς την κυβέρνηση, τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τους ευρωπαϊκούς φορείς. Τέλος, σημειώνεται πως στο υπόμνημα του Επιμελητηρίου περιέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία που υποστηρίζουν την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, τόσο για τις ελληνικές, όσο και τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Trastor: Ανακοίνωσε τον διορισμό νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο
Ανακοινώσεις

Trastor: Ανακοίνωσε τον διορισμό νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Έκρηξη κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Βουτιά στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου
Σχόλια Αγοράς

Έκρηξη κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Βουτιά στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Μητσοτάκης: Τέλος η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα Social Media από το 2027 (video)
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τέλος η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα Social Media από το 2027 (video)

Fuel Pass: Τα σημερινά ΑΦΜ – Πάνω από 460.000 αιτήσεις, πληρωμές πριν και μετά το Πάσχα
Οικονομία

Fuel Pass: Τα σημερινά ΑΦΜ – Πάνω από 460.000 αιτήσεις, πληρωμές πριν και μετά το Πάσχα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Bloomberg: «Made in Europe» και στις δημόσιες συμβάσεις - Προβάδισμα στους ευρωπαϊκούς προμηθευτές
Ειδήσεις

Bloomberg: «Made in Europe» και στις δημόσιες συμβάσεις - Προβάδισμα στους ευρωπαϊκούς προμηθευτές

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 11:29

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 11:29

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Πολιτική
14/07/2026 - 10:03

Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αναλύσεις
14/07/2026 - 10:00

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 09:53

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:52

Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:30

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 09:18

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:11

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ