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Τετράωρη στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου: Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22:45 - 25 Αυγ 2025

Τετράωρη στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου: Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη 24ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 28 Αυγούστου 2025, με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30.

Κατά το διάστημα αυτό, θα εξυπηρετούνται μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων, όπως υπερπτήσεις του FIR Αθηνών, πτήσεις αρχηγών κρατών, στρατιωτικές επιχειρησιακές πτήσεις, πτήσεις σε κατάσταση ανάγκης, νοσοκομειακές και ανθρωπιστικές πτήσεις, καθώς και αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της: «Ενημερώνουμε το κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τα μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 24ωρη απεργία της 28ης Αυγούστου του 2025, με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα.

Κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:
• Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
• Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών και Πρωθυπουργούς.
• Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές
αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
• Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε
κατάσταση ανάγκης.
• Νοσοκομειακές πτήσεις.
• Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
• Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης».

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