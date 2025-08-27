Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28/8 της Aegean

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Παράνομη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Κατόπιν της σχετικής απόφασης, η κινητοποίηση δεν θα πραγματοποιηθεί και, ως αποτέλεσμα, οι προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις δεν θα επηρεαστούν.

Οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθούν κανονικά

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.