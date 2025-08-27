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Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28/8 της Aegean
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:22 - 27 Αυγ 2025

Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28/8 της Aegean

Reporter.gr Newsroom
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Παράνομη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Κατόπιν της σχετικής απόφασης, η κινητοποίηση δεν θα πραγματοποιηθεί και, ως αποτέλεσμα, οι προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις δεν θα επηρεαστούν.

Οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθούν κανονικά

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 11:08
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