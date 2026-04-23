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Ελληνικός Χρυσός: Συνεργασία με το Τμήμα Γεωολογίας του ΕΚΠΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ
09:43 - 23 Απρ 2026

Ελληνικός Χρυσός: Συνεργασία με το Τμήμα Γεωολογίας του ΕΚΠΑ

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Η  Ελληνικός Χρυσός συμμετείχε στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού «Geology in Action: Το επάγγελμα του Γεωλόγου σήμερα», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), με τη συμμετοχή των τμημάτων Γεωλογίας τριών Πανεπιστημίων της χώρας – Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημίου Πατρών –, η οποία φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό κτίριο του ΕΚΠΑ στα προπύλαια.
Με βάση ανακολινωση, η ημερίδα αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, φέρνοντας σε άμεσο διάλογο φοιτητές και νέους αποφοίτους με έμπειρους επαγγελματίες από όλους τους επιστημονικούς τομείς του Γεωλογικού κλάδου. Εκπροσωπώντας τον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών, με τον Επικεφαλή Γεωλόγο στο έργο των Σκουριών, κ. Γεώργιο Γκέκα, η Ελληνικός Χρυσός παρουσίασε τις σύγχρονες πρακτικές του «Smart Mining» και τον καθοριστικό ρόλο του γεωλόγου, ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από τις στοχευμένες απαντήσεις του στα ερωτήματα των φοιτητών, ο κ. Γκέκας υπογράμμισε τη σημασία της γεωλογικής επιστήμης στη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου, ανέδειξε τις πολυδιάστατες πτυχές του επαγγέλματος στην πράξη και παρουσίασε τις δεξιότητες που απαιτεί μία σύγχρονη μεταλλευτική εταιρεία.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης της εξειδίκευσης, ανακοινώθηκε η έναρξη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Έρευνα και Βιώσιμη Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων» του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το οποίο υποστηρίζεται επίσης από τα άλλα δύο Γεωλογικά Τμήματα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται πλήρως από την Ελληνικός Χρυσός, αποτελώντας μια στρατηγική επένδυση στην εξειδίκευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων γεωλόγων επιστημόνων στον τομέα των ορυκτών πόρων.

Η στήριξη της εταιρείας στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών που υλοποιεί συστηματικά, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την υποστήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών. Μέσα από συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς, προγράμματα υποτροφιών, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, η Ελληνικός Χρυσός επιδιώκει, αφενός τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και αφετέρου την ανάπτυξη των κατάλληλων ήπιων, κοινωνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα ενισχύσουν την επαγγελματική προοπτική και την απασχολησιμότητα των νέων.

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