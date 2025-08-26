Διάσωση της βιομηχανίας ζητούν τα επιμελητήρια – Παρέμβαση εν όψει ΔΕΘ

Με την ανάγκη για ανθεκτικότητα στην οικονομία να είναι αδήριτη αλλά εξαρτώμενη από την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των επιμέρους κλάδων και ειδικά της βιομηχανίας, τα ιστορικά επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά παρεμβαίνουν ζητώντας μια συγκροτημένη βιομηχανική και εν γένει αναπτυξιακή πολιτική.

Ετσι, με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για «μια Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), απέστειλε υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του για την ελληνική οικονομία, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Το υπόμνημα σκιαγραφεί μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα, με βασικό σκοπό τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης, εξωστρεφούς και ανθεκτικής ανάπτυξης, που θα διασφαλίζει όρους ευημερίας και προόδου για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Δίνοντας το υπόμνημα στη δημοσιότητα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Παρά τη σταθερή ανάπτυξη και τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών,οι προκλήσεις επιμένουν και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου, ώστε η ανάπτυξη να αποκτήσει βιώσιμα χαρακτηριστικά και δυναμισμό.

Η τρέχουσα περίοδος αποτελεί καταλύτη για τη στρατηγική μετάβαση προς ένα νέο, πιο ανθεκτικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Ένα μοντέλο βασισμένο στη βιομηχανική παραγωγή, την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου, την αποκέντρωση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της ευφυούς γεωργίας, που θα αξιοποιεί την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και θα δημιουργεί ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, καλεί την Πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, που θα συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας είναι μια Ελλάδα που παράγει περισσότερο και καλύτερα, εξασφαλίζοντας ευημερία για όλους».

Ήδη, το θέμα του παραγωγικού μοντέλου το είχε ήδη θέσει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κ. Γιάννης Μπρατάκος, που πριν λίγες εβδομάδες, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στον οποίο παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα με τις βασικές θέσεις και προτάσεις του ΕΒΕΑ για την ανασυγκρότηση και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου ως συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Στο υπόμνημα, με βάση σχετική ανακοίνωση, τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού, εξωστρεφούς και δυναμικού αναπτυξιακού προτύπου. Αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της σύγκλισης της Ελλάδας με τις οικονομικά ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά και την ενίσχυση της γεωπολιτικής της ισχύος σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Βασικές Προτάσεις

Το υπόμνημα του ΕΒΕΑ, εν όψει και της ΔΕΘ, περιλαμβάνει ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, οργανωμένο σε έντεκα άξονες, καθώς και ειδικές προτάσεις για την περιφέρεια της Αττικής. Οι κύριες προτάσεις του Επιμελητηρίου είναι οι ακόλουθες:

1. Επιτάχυνση του Παραγωγικού Μετασχηματισμού: Μετατόπιση του οικονομικού κέντρου βάρους από την κατανάλωση στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροδιατροφήνέας γενιάς και την εξωστρέφεια. Προτείνεται η ανασυγκρότηση της βιομηχανικής βάσης, η επένδυση σε ευφυείς καλλιέργειες και η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής εξαγωγών.

2. Χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Αναβάθμιση του ρόλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), ανάπτυξη του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεωνκαι δημιουργία ενός Ταμείου Χαμηλών Εξασφαλίσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3. Ψηφιακή Μετάβαση και Τεχνολογική Καινοτομία: Δημιουργία Ψηφιακού Χάρτη Επιχειρήσεων, στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

4. Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Εθνική Στρατηγική Δεξιοτήτων (Skills Agenda 2030), αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτικές για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού (brain gain) και στοχευμένη δημογραφική πολιτική.

5. Εκσυγχρονισμός της Εργατικής Νομοθεσίας: Προσαρμογή στις σημερινές ανάγκες της αγοράς, ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας και ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό.

6. Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης: Θεσμοθέτηση Δείκτη Ποιότητας, επέκταση του gov.gr και πλήρης αυτοματοποίηση των υπηρεσιών. Θεσμική συνεργασία με τα Επιμελητήρια μέσω της αναγνώριση των Επιμελητηρίων ως φορέων fast-track εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση, και ανάθεσης ειδικών ρόλων διαμεσολάβησης, επικοινωνίας και παροχής πληροφόρησης.

7. Μείωση Διοικητικού Κόστους: Απλοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, κατάργηση αχρείαστων δικαιολογητικών, ψηφιακή διασύνδεση των κρίσιμων φορέων και συστημάτων, ανάπτυξη ενιαίου επιχειρηματικού φακέλου (business ID) για κάθε επιχείρηση, με πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων αρχών.

8. Μείωση Ενεργειακού Κόστους: Ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή αναβάθμιση, αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής και προώθηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας από τις επιχειρήσεις.

9. Δημοσιονομική Σταθερότητα: Έλεγχος των δημοσίων δαπανών, καταπολέμηση της σπατάλης και εστίαση σε στρατηγικές επενδύσεις.

10. Ασφαλιστική και Φορολογική Σταθερότητα: Θέσπιση πλαισίου πενταετούς φορολογικής σταθερότητας και μείωση του συνολικού φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους με μέτρα όπως η μόνιμη μείωση των εργοδοτικών εισφορώνκατά τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες, η δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών κατά 50%, έκπτωση 5% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου κερδών και της προκαταβολής για τα νομικά πρόσωπα, θέσπιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, εισαγωγή λογικής ενιαίας ρύθμισης οφειλών – φορολογικών και ασφαλιστικών – με σταθερούς όρους και αυτοματοποιημένη διαδικασία, καθιέρωση «Συμφώνου Φορολογικής Συμμόρφωσης» για συνεπείς επιχειρήσεις, δημιουργία μηχανισμού ταχείας επίλυσης διαφορών με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ΑΑΔΕ, με θεσμική συμμετοχή των Επιμελητηρίων

11. Οριζόντιες στρατηγικές: Ενδυνάμωση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας μέσω επενδύσεων σε διττές υποδομές, λιμάνια, και διεθνείς συνεργασίες, έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με την υιοθέτηση έγκαιρων μέτρων πρόληψης, αναβάθμιση της ποιότητας της διακυβέρνησης, καθώς και ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Ειδικές Παρεμβάσεις για την Αττική

Τέλος, το υπόμνημα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την Αττική, οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, του κυκλοφοριακού προβλήματος, καθώς και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Προτείνεται η σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης του Παρεμπορίου και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πενταετούς Κυκλοφοριακού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης και τη δημιουργία δημιουργία ζωνών εμπορευματικών μετακινήσεων. Τέλος, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος εστιάζει στη δημιουργία θεματικών διαδρομών, την ενίσχυση των υποδομών, την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την ίδρυση Περιφερειακού Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης Αττικής.

Ενέργεια

Ειδικότερα για την ενέργεια, που είναι ζήτημα "κλειδί" για τη βιομηχανία, το ΕΒΕΑ σημειώνει ότι «στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την προώθηση της μετάβασης σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων».

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει:

Ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Ειδικά προγράμματα επιδότησης και χαμηλότοκων δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές.

Απλοποίηση διαδικασιών ένταξης και γρήγορη εκταμίευση κονδυλίων.

Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής ενέργειας.

Εφαρμογή προνομιακών τιμολογίων ή ρυθμίσεων για επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή ένταση.

Προώθηση σταθερών και προβλέψιμων τιμών μέσω συμβάσεων προμήθειας (PPAs).

Ενίσχυση των αγορών ενέργειας και διευκόλυνση της συμμετοχής μικρών παραγωγών.

Υποστήριξη της υιοθέτησης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας

Προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης για τις βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης.

Κίνητρα για την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης ενέργειας (smart meters, energy management systems).

Υποστήριξη ενεργειακών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

Προώθηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας από τις επιχειρήσεις

Ενίσχυση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις επιχειρήσεις, μέσω φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων.

Διευκόλυνση της συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες και συνεταιρισμούς παραγωγής καθαρής ενέργειας.

Προώθηση των τεχνολογιών αποθήκευσης με σκοπό και την ιδιοκατανάλωση.

ΕΒΕΠ

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά σε πλαίσιο παρέμβασης με 22 προτάσεις τονίζει τη σημασία μιας συγκροτημένης πολιτικής.

«Περιμένουμε να ακούσουμε γενναιόδωρα μέτρα και εμπροσθοβαρή», ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 τη Δευτέρα.

Αναλυτικά, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) με 22 παρεμβάσεις – προτάσεις, που πιστεύει πως απαιτούνται να υλοποιηθούν από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να βελτιωθεί έτι περαιτέρω το επιχειρηματικό κλίμα και να υπάρξει επιτάχυνση των ρυθμών της οικονομίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, απέστειλε σχετικές επιστολές στον Πρωθυπουργό, το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, τα αρμόδια Υπουργεία, την ΚΕΕΕ, το ΠΕΣ Αττικής και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, για την τελική διαμόρφωση του πλαισίου παρεμβάσεων, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε πως οι 22 παρεμβάσεις – προτάσεις που καταθέτει το Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο της διεξαγωγής ενός γόνιμου διαλόγου για την σχηματοποίηση από την Επιμελητηριακή κοινότητα του αναγκαίου εκείνου πλαισίου για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και του επιχειρείν, έρχονται σε χρονική συγκυρία που απαιτείται από την κυβέρνηση άμεση δράση για την αναδιαμόρφωση των παραμέτρων εκείνων που θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα της μεσαίας τάξης. Ο τόπος έχει ανάγκη από ανάπτυξη, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και κλυδωνισμοί ρευστοποιούν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με ότι αυτό συνεπάγεται. Απαιτείται ταχύτητα, αλλά και αποφασιστικότητα για την επιτάχυνση των ρυθμών της οικονομίας, αλλά και ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για τους μικρομεσαίους που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Ειδικότερα το Ε.Β.Ε.Π. σχηματοποίησε τις ακόλουθες 22 αναγκαίες παρεμβάσεις ανά υπουργείο:

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων με ποσοστό ίσο ή ανάλογο με την επίδραση του σωρευτικού πληθωρισμού για ελαφρύνσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

2. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και κυρίως τρόφιμα.

3. Εξαίρεση ατομικών επιχειρήσεων από την τεκμαρτή φορολόγηση.

4. Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα Νομικά πρόσωπα.

5. Νέα ενιαία ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 72-120 δόσεων

6. Θεσμοθέτηση ενός λειτουργικού ακατάσχετου λογαριασμού ως τροφοδότη για τη λειτουργία της επιχείρησης.

7. Εφαρμογή ενιαίου μειωμένου συντελεστή προκαταβολής φόρου στο 55% για όλες τις επιχειρήσεις.

8. Αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ των 10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

9. Αύξηση του ορίου έκπτωσης φόρου από το 4% και επέκταση της έκπτωσης στην εξόφληση των φόρων εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα.

10. Ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων οι δραστηριότητες των οποίων πλήττονται από την επιβολή δασμών των ΗΠΑ.

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Θεσμοθέτηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης βάσει χρονικής περιόδου λειτουργίας, κύκλου εργασιών και τοποθεσίας.

2. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής επέκτασης με ελαστικά κριτήρια, χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.

3. Ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

4. Θέσπιση εθνικού τέλους στα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη διακίνηση αγαθών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τρίτων χωρών.

5. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για εδαφικούς περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα με αλλαγές στα εμπορικά σήματα και εφαρμογή ψηφιακής σήμανσης.

6. Ρύθμιση περιθωρίου πληρωμών, εντός των ορίων αντοχής της αγοράς, προς αποφυγή υπερβολικών καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

7. Περιορισμός παραγωγής ασφαλίστρων σε επιχειρήσεις και πλαφόν στο πακέτο υποχρεωτικών ασφαλίσεων σε επαγγελματικά ακίνητα.

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων κατά επιπλέον 1%.

2. Απαλλαγή των έκτακτων αμοιβών (bonus) στον ιδιωτικό τομέα από τις ασφαλιστικές εισφορές.

3. Επαναφορά αναλογικού ορίου δόσεων για αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.

Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εκπόνηση και ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομών & μεταφορών: Τριπλός ανισόπεδος κόμβος Σκαραμαγκά, υπογειοποίηση γραμμών ΗΣΑΠ, κυκλοφοριακή μελέτη για πόλη-λιμάνι Πειραιά και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική, «Ιπποδάμειος αγορά» στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ, ενίσχυση συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, υποδομές και υπηρεσίες cargo στο Ελ. Βενιζέλος, αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά - Ικόνιο και σύνδεση με λιμένα Ελευσίνας.

Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας διαχείρισης ελληνικών λιμένων (HPCS) με την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας.