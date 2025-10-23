Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η ρύθμιση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Επίσκεψη στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της Δυτικής Αττικής, του Ασπροπύργου και Μεγάρων πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ύστερα από πρόσκληση που είχε απευθύνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Περιφερειάρχη στο Ε.Β.Ε.Π. όπου και συζητήθηκε το θέμα των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (Α.Β.Σ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ε.Β.Ε.Π. διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων που απασχολούν την μεταποίηση το θέμα των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων. Μάλιστα, σε υπόμνημα που είχε υποβληθεί στον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς στο πλαίσιο των προτάσεων των παραγωγικών τάξεων για την οικονομία, στην 88η Δ.Ε.Θ. είχε επισημάνει ότι, σε σχέση με τις «άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις» στην Αττική, με βάση τα πορίσματα μελετών, καθίσταται αναγκαία, η ανάπτυξή τους σε επιχειρηματικά πάρκα με σύγχρονες υποδομές και δίκτυα, ειδικά σε περιοχές που έχουν σήμερα αυξημένη ζήτηση για βιομηχανική γη, ώστε να αποτελέσουν εργαλεία εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, με καθορισμένες χρήσεις γης, αλλά και την, εξαρχής, οριοθέτηση αντιπυρικών ζωνών. Επιπρόσθετα, το Ε.Β.Ε.Π. είχε ζητήσει και την επέκταση του ΒΙ.ΠΑ Σχιστού, με την παραχώρηση χρήσης 200 όμορων στρεμμάτων του δημοσίου, προκειμένου να αναπτυχθεί στην έκταση αυτή επιχειρηματικό πάρκο για τη μεταστέγαση επιχειρήσεων που, μετά τις αλλαγές χρήσης γης, ασφυκτιούν στον οικιστικό ιστό της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά επισημαίνοντας ότι η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, εκτός από την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, δημιουργεί επιχειρηματικές συστάδες, μειώνει το λειτουργικό κόστος και επιταχύνει την πράσινη μετάβαση.

Τον κ. Περιφερειάρχη συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, κ. Ευαγγελία Γιακουμάτου, και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας, κα Έλενα Ράπτη.

Τις ξεναγήσεις συντόνισε ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π. και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος, με αφορμή την ξενάγηση και τη επί τόπου ενημέρωση του Περιφερειάρχη, δήλωσε: «Σήμερα, η Περιφερειακή Αρχή ενημερώθηκε εκτενώς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, κράτος, τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις, στην προσπάθεια ανάτασης των Άτυπων Βιομηχανιών Συγκεντρώσεων της Αττικής σε οργανωμένους υποδοχείς. Η δημιουργία περιβαλλοντικά βιώσιμων και οικονομικά λειτουργικών, Βιομηχανικών Περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων αποτελεί βασικό στόχο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς. Η πρωτοβουλία του κ. Περιφερειάρχη να επισκεφτεί μερικές από τις πιο δύσκολες περιοχές για να ενημερωθεί είναι θετική»

Το μέλος Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. και Αντιπρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Κωσταντίνος Καμπόλης, ξενάγησε τον κ. Περιφερειάρχη στην ΑΒΣ Ασπροπύργου. Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΙΔΑ (φορέα επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής υπό την αιγίδα του ΣΒΑΠ) επιμελήθηκε της περιήγησης στην ΑΒΣ Μαγούλας και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων και υπεύθυνος της Ομάδας Υποστήριξης Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής του Ε.Β.Ε.Π., κ. Δημήτριος Κασιμάτης, επιμελήθηκε την επίσκεψη στα Μέγαρα.

Ο κ. Χαρδαλιάς είχε τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ., να συνομιλήσει με εκπροσώπους του Φορέα Ανάπτυξης και να ενημερωθεί αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, με κύρια έμφαση στις ελλείψεις βασικών υποδομών και τη διασύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ.). Η συγκεκριμένη διασύνδεση, όπως τονίστηκε κατά τη συνάντηση, αποτελεί κομβικής σημασίας έργο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της μετακίνησης εργαζομένων και εμπορευμάτων, καθώς και για την ολιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία στον προτεινόμενο δρόμο που περιλαμβάνεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μεγάρων, όπου διαπιστώθηκε η δυνατότητα αξιοποίησής του για τη σύνδεση της περιοχής με το εθνικό οδικό δίκτυο. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης των παράδρομων εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των έργων υποδομής και στρατηγικής ανάπτυξης της Δυτικής Αττικής.

Η επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Χαρδαλιά, σηματοδοτεί την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, του Δήμου Μεγάρων και του Φορέα Ανάπτυξης ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, με στόχο την προώθηση ώριμων έργων υποδομής που θα συμβάλουν στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Με την ευκαιρία, παρουσιάστηκαν τα κυριότερα προβλήματα των επιχειρήσεων που βρίσκονται στις Α.Β.Σ. και οι δυσκολίες της πορείας προς την δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης. Στην περιοχή της Δυτική Αττικής οριστικοποιήθηκε η πραγματοποίηση κρίσιμων οδικών έργων και έργων υποδομής, όπως ο τριπλός ανισόπεδος κόμβος Σκαραμαγκά, με σοβαρή μελέτη για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του έργου που θα γίνει από τον ανάδοχο: Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Ελευσίνα – Οινόφυτα. Επέκταση των αυτοκινητοδρόμων Αττικής (κλάδοι προς Δυτική Περιφερειακή, Ραφήνα, Ελληνικό). Συνδετήριοι κλάδοι στις βιομηχανικές περιοχές της Αττικής. Οι Σιδηροδρομικές Συνδέσεις, ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη εμπορευματικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμου και, δη, την ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού με το Θριάσιο.

Με αφορμή την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Η ρύθμιση και ο εξορθολογισμός των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, μπορούν να εξασφαλιστούν η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η βελτίωση των υποδομών και της προσβασιμότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η ομαλή ένταξη των συγκεντρώσεων στον χωρικό σχεδιασμό και η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές και τους εργαζομένους. Η πολιτεία και οι τοπικές αρχές οφείλουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με συντονισμένο και ρεαλιστικό τρόπο, προωθώντας ρυθμίσεις που θα μετατρέψουν τις άτυπες συγκεντρώσεις σε οργανωμένους και βιώσιμους υποδοχείς βιομηχανικής δραστηριότητας. Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την περιβαλλοντική προστασία».