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Προβληματισμός για την απουσία ελληνικών προϊόντων από την «βελτιωμένη» εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22:30 - 22 Αυγ 2025

Προβληματισμός για την απουσία ελληνικών προϊόντων από την «βελτιωμένη» εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Αυξανόμενη ανησυχία επικρατεί στους Έλληνες εξαγωγείς, μετά την επιβολή αυξημένων δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της νέας εμπορικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ. Ο κλάδος φοβάται ότι η αύξηση του κόστους θα επηρεάσει τη ζήτηση, ειδικά σε προϊόντα όπου η Ελλάδα είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος στην αμερικανική αγορά.

Παρότι οι πρόσφατες ανακοινώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. οδήγησαν σε μείωση δασμών για προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα, οι ημιαγωγοί και τα φαρμακευτικά είδη (από 27,5% στο 15%), η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ελληνικά προϊόντα. Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν πάντως αισιοδοξία ότι ανοίγει ο δρόμος για βελτιωτικές ρυθμίσεις στο άμεσο μέλλον, ενδεχομένως και για κατάργηση των δασμών σε συγκεκριμένα ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα και οι ελιές, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό διεθνώς.

Οι επιπτώσεις αναμένονται έντονες για τις εξαγωγές οίνου, με ανθρώπους της αγοράς να κάνουν λόγο για πρόσθετο κόστος 10% έως 15% λόγω των δασμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συνολικά σε ετήσια βάση, μιλάμε για αύξηση έως και 24%, με τους εκπροσώπους των κλάδων να τονίζουν ότι τα προϊόντα γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικά λόγω των δασμών.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πτώση στις πωλήσεις –λόγω διογκωμένων παραγγελιών που έγιναν νωρίτερα μέσα στο έτος– ο αντίκτυπος αναμένεται να φανεί από τον Σεπτέμβριο.

Φυσικά, ο αντίκτυπος των δασμών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, καθώς ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι παραγωγοί κρασιού και σαμπάνιας δηλώνουν προβληματισμένοι για το γεγονός ότι τα προϊόντα τους δεν εξαιρέθηκαν από τις δασμολογικές λίστες.

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