Ενεργειακή φτώχεια και κλειστά κλιματιστικά: Πώς η ζέστη «καίει» τα ευάλωτα νοικοκυριά

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Εν μέσω κλιματικής κρίσης και εκρηκτικού κόστους ενέργειας, χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το καλοκαίρι με κλειστά κλιματιστικά, στερούμενα ακόμη και βασικά αγαθά όπως το φαγητό και τα φάρμακα. Η ενεργειακή φτώχεια λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, αποκαλύπτοντας ένα κοινωνικό ρήγμα που βαθαίνει όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, η κατάσταση σε πολλά σπίτια είναι τραγική. Η έλλειψη θερμικής προστασίας, σε συνδυασμό με τις τιμές ρεύματος, οδηγεί σε φαινόμενα «ενεργειακής λιτότητας», όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας – ακόμη και με τίμημα την υγεία τους.

Οι αριθμοί πίσω από την κρίση

- 4 στα 10 νοικοκυριά υποφέρουν από υπερβολική ζέστη μέσα στο σπίτι.

- 3 στα 10 αναφέρουν ότι ζεσταίνονται σε βαθμό αφόρητο.

- 2 στα 10 δεν διαθέτουν καν κλιματιστικό.

- 1 στα 2 περιορίζει τη χρήση ενέργειας εξαιτίας του κόστους.

- 7 στα 10 κόβουν από βασικά έξοδα για να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος.

- 4 στα 10 στερούνται ακόμη και τρόφιμα ή φάρμακα για να καλύψουν ενεργειακές ανάγκες.

Η θερμική καταγραφή που έγινε το περασμένο καλοκαίρι σε 45 ευάλωτα νοικοκυριά στον Δήμο Αθηναίων έδειξε μέσες εσωτερικές θερμοκρασίες 31,4°C, με ανώτατες τιμές να αγγίζουν τους 37,6°C – επίπεδα επικίνδυνα για την υγεία, ειδικά των ηλικιωμένων, των παιδιών και των χρονίως πασχόντων.

Ο συνδυασμός της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής επιβαρύνει υπέρμετρα τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας δεν αφορά πλέον μόνο τον χειμώνα, αλλά μεταφέρεται έντονα και στο καλοκαίρι.

Η κλιματική κρίση αναμένεται να εντείνει την κατάσταση, με τα θερμά κύματα να γίνονται πιο συχνά και πιο έντονα, και την ανάγκη για ψύξη να αυξάνεται.