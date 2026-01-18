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Το ελληνικό κρασί μέσα από την τέχνη των μικρών οινοποιών - Έκθεση στο Ζάππειο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:10 - 18 Ιαν 2026

Το ελληνικό κρασί μέσα από την τέχνη των μικρών οινοποιών - Έκθεση στο Ζάππειο

Reporter.gr Newsroom
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Η ετήσια οινική έκθεση του ΣΜΟΕ με τίτλο Artisanal Greek Wineries 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 24 & 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα, αυτή τη φορά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πόλης, το Ζάππειο Μέγαρο.

Τη διοργάνωση υπογράφει ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ), ο οποίος φέτος παρουσιάζεται με τη διεθνή του πλέον ονομασία Artisanal Greek Wineries σηματοδοτώντας μια νέα εξωστρεφή εποχή για τα μικρά ελληνικά οινοποιεία.

Για δύο ημέρες το Ζάππειο θα μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για οινόφιλους και επαγγελματίες του κρασιού φιλοξενώντας περισσότερα από 70 μικρά οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι αίθουσες του Ζαππείου προσφέρουν την ιδανική ατμόσφαιρα για μια άνετη και ποιοτική περιήγηση στον ελληνικό αμπελώνα συνδυάζοντας την ιστορικότητα του χώρου με τη σύγχρονη ελληνική οινική δημιουργία.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εκατοντάδες ετικέτες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τον έντονο δεσμό τους με τον τόπο προέλευσης και τον άνθρωπο που τις δημιουργεί.

Η έκθεση Artisanal Greek Wineries 2026 αναδεικνύει τη φιλοσοφία της μικρής κλίμακας παραγωγής όπου κάθε κρασί αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής δουλειάς φροντίδας και βαθιάς γνώσης του αμπελώνα.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκονται οι ίδιοι οι οινοποιοί. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με τους δημιουργούς, να γνωρίσουν τη φιλοσοφία τους και να κατανοήσουν τη μοναδικότητα κάθε κρασιού και τη σύγχρονη πραγματικότητα της ελληνικής artisanal οινοποιίας.

Παράλληλα με τη γευσιγνωσία το πρόγραμμα της έκθεσης εμπλουτίζεται με θεματικά workshops, masterclasses και ειδικές παρουσιάσεις σχεδιασμένα να προσφέρουν γνώση και ουσιαστική εμπειρία στο κοινό.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης συνεχίζεται και η δράση Artisanal Greek Wineries Network η οποία αναδεικνύει τα σημεία πώλησης και εστίασης που στηρίζουν έμπρακτα τα μικρά ελληνικά οινοποιεία και συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους.

Η Artisanal Greek Wineries 2026 δεν είναι απλώς μια έκθεση κρασιού. Είναι μια πρόσκληση να γνωρίσουμε το ελληνικό κρασί όπως πραγματικά είναι: αυθεντικό, ζωντανό και βαθιά συνδεδεμένο με τους ανθρώπους και τον τόπο του, φέτος στο ιστορικό Ζάππειο Μέγαρο.

Ετοιμαστείτε για ένα ακόμη αξέχαστο οινικό ταξίδι.

Κλείστε τα εισιτήρια σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/artisanal-greek-wineries-athens-2026/

24 & 25 Ιανουαρίου 2026

12:00 - 20:00

Ζάππειο Μέγαρο

Facebook: https://www.facebook.com/artisanalgreekwineries

Instagram: https://www.instagram.com/artisanalgreekwineries/

Hashtags : #artisanalgreekwineries #artisanalgreekwineries2026

Οινοποιεία Εκθέτες

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αμπελόεις (Ampeloeis), Ανατολικός Αμπελώνας (Anatolikos Vineyards), Κτήμα Αποστολίδη (Ktima Apostolidi), Κτήμα Βουρβουκέλη ( Vourvoukeli Estate), Οινοποιείο Καριοφύλλης ( Kariofyllis), Μάρων Winery (Maron Winery), Κτήμα Μιχαηλίδη (Ktima Michailidi), Οίνωψ ( Oenops Wines), Οινοποιείο - Αποσταγματοποιείο Πασσάς (Passas Winery & Distillery), Οίνοι Σγουρίδη (Sgouridi Wines), Οινοποιία Τσικρικώνη (Tsikrikonis Winery), Αμπελώνες Χατζησάββα (Hatzisavva Vineyards)

Κεντρική Μακεδονία

Κτήμα Αγκροβιζιον (Domaine Agrovision), Οίνοι Αδάμ (Wines Of Adam), Οινοποιείο Ασλάνης (Aslanis Family Winery), Δαμάσκιος Οινοποιείο (Damaskios Winery), Οινοποιείο Κάππα (Kappa Winery), Wine Therapy – Κοντοπός (Winetherapy – Kontopos), Οινοποιείο Μάρας (Maras Winery), Οινοποιείο Μοσχόπολις (Moschopolis Winery), Κτήμα Πιερία Ερατεινή (Pieria Eratini Winery), Κτήμα Ρωμαλίδη (Ktima Romalidis), Οινοποιείο Σκίουρος (Skiouros Winery)

Δυτική Μακεδονία

Ο Κήπος Του Αβραάμ (Abraam's Garden), Κτήμα Ζανδέ (Zande Winery), Κτήμα Καρανίκα (Domaine Karanika Winery), Κτήμα Μάγγελ (Ktima Maggel), Οινοποιείο Μπελίδη (Belidis Winery), Οινοποιείο Ιωάννη Χατζή (Ioannis Hatzis Winery)

Ήπειρος

Οινοποιία Ζέρβα (Zervas Winery)

Θεσσαλία

Οινοποιία Αλατά (Alatas Winery), Κτήμα Κατσαρού (Ktima Katsarou), Οινοποιείο Λιάππης (Liappis Boutique Winery), Οινοποιία Ντούγκου (Dougos Winery), Κτήμα Όλοινος (Olenos Estate), Οινοποιείο Οικογένειας Παπαθανασίου (Papathanasiou Family Winery), Οινοποιία Πουλτσίδη (Poultsidis Winery), Τέρρα Ολύμπους (Terra Olympus), Gk Boutique Winery (Gk Boutique Winery)

Στερεά Ελλάδα

Οινοποιία Αγάτσα (Agatsa Winery), Ακριώτου Μικροοινοποιία (Akriotou Microwinery), Βάιος Γκανης (Vaios Ganis - Organic Wines), Θηβαϊκή Γη (Thivaiki Gi), Karadimos Family (Karadimos Family), Κτήμα Πετρήεσσα (Petriessa Estate), Κτήμα Τζιβανή (Tzivani Bio Wines Estate)

Αττική

Οινοποιία Γκίκας (Gikas Winery), Μυλωνάς Μικροοινοποιία (Mylonas Winery)

Δυτική Ελλάδα

Οινοποιία Κούκος (Koukos Winery)

Πελοπόννησος

Οινοποιείο Αϊβαλής (Aivalis Winery), Βατίστας Ιωάννης (Vatistas Ioannis Winery), Κτήμα Γκότση (Gotsis Estate), Κτήμα Πυργάκη (Pirgakis Estate), Dimopoulos Microwinery (Dimopoulos Microwinery), Οινοποιία Οικογένειας Ιερόπουλου (Ieropoulos Family Winery), Οινοποιείο Μοροπούλου (Moropoulos Winery), Κτήμα Μπίζιος (Bizios Estate), Οινοποιία Μπούμπα (Boubas Wines), Papargyriou Winery (Papargyriou Winery), Οινοποιείο Πυργάκη (Pirgakis Winery)

Βόρειο Αιγαίο

Κτήμα Χατζηιωάννου (Hatziioannou Estate - Σάμος)

Ιόνια Νησιά

Κτήμα Γκούμα (Ktima Gouma - Ζάκυνθος), Οινοποιείο Γράμψα (Grampsas Winery- Ζάκυνθος), Οινόλπη (Oenolpi - Ζάκυνθος), Οινοποιείο Πετρακόπουλος (Petrakopoulos Wines - Κεφαλονιά)

Νότιο Αιγαίο

Άξιος Οίνος (Axios Oinos - Νάξος), Οινοποιείο Μεσσαρέα (Messaréa Winery - Τήνος)

Κρήτη

Οινοποιείο Διγενάκης (Digenakis Winery), Zidianakis Garage Winery (Zidianakis Garage Winery), Οινοποιία Μανουσάκη (Manousakis Winery), Κτήμα Μενεξές (Domaine Menexes)

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