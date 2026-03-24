ΣΕΒΕ στη FOOD EXPO: Νέες εμπορικές συμφωνίες δημιουργούν ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών

Η παρουσία του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων στη φετινή διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, FOOD EXPO, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo στην Αθήνα στις 13–16 Μαρτίου 2026, ήταν για ακόμη μία χρονιά ιδιαίτερα δυναμική. Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στην έκθεση για όγδοη συνεχόμενη χρονιά επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα στην ευρύτερη περιοχή.

Το περίπτερο του ΣΕΒΕ συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες του κλάδου και επισκέπτες της έκθεσης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του Συνδέσμου που στηρίζουν την ανάπτυξη και τη διεθνή δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης πραγματοποιήθηκε και το καθιερωμένο Food Export Summit του ΣΕΒΕ, με θέμα «FOOD EXPORT SUMMIT: ΗΠΑ, MERCOSUR, ΙΝΔΙΑ: Νέες εμπορικές συμφωνίες, Νέοι εμπορικοί διάδρομοι, Νέες προκλήσεις», όπου παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Συμεών Διαμαντίδης, στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στη σημασία των νέων εμπορικών εξελίξεων για τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών, επισημαίνοντας ότι το διεθνές εμπορικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς, δημιουργώντας τόσο προκλήσεις όσο και νέες ευκαιρίες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 2025 οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών ανήλθαν σε €10,2 δισ., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 21% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν περίπου στα €10,4 δισ.. Τα στοιχεία αυτά, όπως τόνισε, καταδεικνύουν τόσο τη δυναμική όσο και τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κλάδος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στις αγορές των ΗΠΑ, της MERCOSUR και της Ινδίας, τονίζοντας ότι οι νέες εμπορικές συμφωνίες και οι μεταβολές στο δασμολογικό περιβάλλον δημιουργούν νέες προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Summit επίσης προλόγισε ο Διευθυντής Εκδόσεων & Παραγωγής της Forum AE κ. Αθανάσιος Γιαλούρης, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους, επισημαίνοντας τη σημασία της FOOD EXPO ως σημείου συνάντησης της διεθνούς αγροδιατροφικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη σταθερή συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, τονίζοντας ότι η συνεχής και ενεργή συμμετοχή του ενισχύει ουσιαστικά τον εξαγωγικό προσανατολισμό της έκθεσης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η πολυετής παρουσία του ΣΕΒΕ στη διοργάνωση αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει στην προώθηση των ελληνικών τροφίμων και ποτών στις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας στη διαρκή αναβάθμιση και τη δυναμική εξέλιξη της έκθεσης.

Τους χαιρετισμούς έκλεισε ο Πρόεδρος του ICC Hellas, κ. Πέτρος Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε στις προοπτικές και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι αγορές της MERCOSUR και της Ινδίας για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, η περιοχή της MERCOSUR αποτελεί μια μεγάλη αγορά, με ΑΕΠ που ξεπερνά τα $ 3,5 τρισεκατομμύρια, ωστόσο η διείσδυση των ελληνικών προϊόντων παραμένει περιορισμένη, κυρίως λόγω γεωγραφικών αποστάσεων αλλά και της ισχυρής παρουσίας χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας μέσω της αξιοποίησης του διεθνούς δικτύου του ICC, των ελληνικών παροικιών, των εξαγωγικών συνδέσμων, καθώς και των εργαλείων που προσφέρουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και το Enterprise Greece. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας–MERCOSUR παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται μόλις σε περίπου €200 εκατ., σε σύγκριση με το σύνολο των εξαγωγών της χώρας που προσεγγίζει τα €50 δισ.. Αναφερόμενος στην Ινδία, επεσήμανε ότι, παρά το περιορισμένο ακόμη διμερές εμπόριο, οι ιστορικές και πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών αποτελούν ένα ισχυρό, αλλά μέχρι σήμερα υποαξιοποιημένο, θεμέλιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση τόσο του εμπορίου όσο και των επενδύσεων στο μέλλον.

Την σκυτάλη πήρε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης, παρουσιάζοντας την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών πριν και μετά τις εμπορικές συμφωνίες, καθώς και τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν, βάσει της ανάλυσης του ΙΕΕΣ – του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε ότι το 2025 οι εξαγωγές του κλάδου τροφίμων και ποτών ανήλθαν σε €10,2 δισ., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 21% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €10,4 δισ., με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου να παρουσιάζει ένα σχετικά περιορισμένο έλλειμμα της τάξης των €183 εκατ., γεγονός που αναδεικνύει τόσο τη δυναμική όσο και τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ελληνική αγροδιατροφή. Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές εξαγωγικές κατηγορίες του κλάδου, με τους καρπούς και τα φρούτα (€1,8 δισ.), τα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων (€1,77 δισ.) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (περίπου €1,7 δισ.) να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης στο εξαγωγικό αποτύπωμα της χώρας.

Στη συνέχεια, ο κ. Χασάπης εστίασε στις εξελίξεις που διαμορφώνουν οι νέες εμπορικές συμφωνίες και το μεταβαλλόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον, αναλύοντας ειδικότερα τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της MERCOSUR και της Ινδίας. Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ήδη έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά, με εξαγωγές περίπου €709 εκατ. το 2025, ωστόσο οι πρόσφατες δασμολογικές εξελίξεις – όπως η επιβολή πρόσθετου δασμού 10% σε εισαγόμενα προϊόντα – δημιουργούν νέες προκλήσεις για μια σειρά βασικών ελληνικών προϊόντων, όπως οι ελιές, οι κομπόστες ροδάκινων, το ελαιόλαδο, η φέτα, τα ακτινίδια και το κρασί. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η μεγάλη αξία των εισαγωγών της αμερικανικής αγοράς σε κατηγορίες όπως το κρασί, ο καφές, οι σάλτσες και άλλα μεταποιημένα τρόφιμα αναδεικνύει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης για τα ελληνικά προϊόντα.

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ–MERCOSUR, επεσήμανε ότι η σταδιακή μείωση ή κατάργηση δασμών σε αρκετά αγροδιατροφικά προϊόντα μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες πρόσβασης σε μια αγορά άνω των 260 εκατομμυρίων καταναλωτών. Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως σημείωσε, η προστασία 21 ελληνικών προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη, μεταξύ των οποίων η Φέτα, η Ελιά Καλαμάτας, η Μαστίχα Χίου και σημαντικά ελληνικά κρασιά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προϊόντα όπως τα ακτινίδια, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, οι ελιές και το κρασί μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους στις αγορές της Νότιας Αμερικής, όπου σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές παραμένουν σχετικά περιορισμένες.

Τέλος, αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ–Ινδίας, τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγροδιατροφή, δεδομένου ότι η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Όπως επισήμανε, πριν από τη συμφωνία αρκετά προϊόντα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα υψηλούς δασμούς — όπως οι σταφίδες με δασμό έως 105%, τα ακτινίδια περίπου 30% και το ελαιόλαδο έως 45% — ενώ η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντικές μειώσεις ή και κατάργηση δασμών σε ορισμένες κατηγορίες. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας ελληνικών προϊόντων όπως οι σταφίδες, τα ακτινίδια, το ελαιόλαδο, οι ελιές και το κρασί στην ευρύτερη ασιατική αγορά. Κλείνοντας, ο κ. Χασάπης υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των νέων εμπορικών συμφωνιών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα τα επόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τίτλο «Διεθνές Εμπόριο, Ισχύς και Ανταγωνιστικότητα: Οι Προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι θετικό όχι μόνο για τον πωλητή, αλλά και για τον αγοραστή. Όπως ανέφερε, σε αυτή τη βασική αρχή της οικονομίας, η οποία επιβεβαιώνεται και από την ιστορική εμπειρία, βασίστηκε η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ωστόσο, σημείωσε ότι η άνοδος της Κίνας επανέφερε στο προσκήνιο νεομερκαντιλιστικές αντιλήψεις, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παραδοσιακά υποστήριζαν την πολιτική των ανοιχτών αγορών και της παγκοσμιοποίησης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία και τις απόψεις τους από τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κ. Χρήστος Κολιός, Πρόεδρος της ΕΔΟΑ – Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου, ο κ. Κώστας Ζούκας, Πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ – Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών–Τυποποιητών–Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών, και ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ – Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της ΕΔΟΑ, κ. Χρήστος Κολιός επεσήμανε ότι οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι που διαμορφώνονται μεταξύ των ΗΠΑ, της Mercosur και της Ινδίας καθιστούν την εξωστρέφεια και τις στρατηγικές συνεργασίες κλειδί για το μέλλον των ελληνικών εξαγωγών. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, κ. Κώστας Ζούκας, τόνισε ότι η ελληνική επιτραπέζια ελιά αποτελεί ένα από τα πλέον εξωστρεφή αγροδιατροφικά προϊόντα της χώρας, σε ένα διεθνές περιβάλλον που καθίσταται ολοένα και πιο ασταθές. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, επισημαίνοντας α) τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, β) τις ανισορροπίες που προκύπτουν από την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, όπου η επιτραπέζια ελιά δεν εντάσσεται στο πλαίσιο εξάλειψης των δασμών, αντίθετα με τους δασμούς των εισαγωγών από τις χώρες της Mercosur προς την ΕΕ, που θα μηδενιστούν, καθώς και γ) την αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο η επιτραπέζια ελιά θα ενταχθεί σε καθεστώς δασμολογικής ελάφρυνσης στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Ινδίας. Όπως σημείωσε, η ΠΕΜΕΤΕ στηρίζει τις εμπορικές συμφωνίες και το άνοιγμα των αγορών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η αμοιβαιότητα και οι δίκαιοι όροι ανταγωνισμού, ώστε να μην υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα ενός κατεξοχήν εξαγωγικού ελληνικού προϊόντος. Ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που συμμετέχουν στη MERCOSUR εκτιμάται ότι θα είναι θετική για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς ανοίγει μια ιδιαίτερα μεγάλη αγορά, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η κατάλληλη οργάνωση. Όπως σημείωσε, ειδικότερα στον τομέα των κονσερβοποιημένων φρούτων, που αφορά άμεσα τους αγροτικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, η μείωση των δασμών αναμένεται να επαναφέρει την πρόσβαση σε αγορές που είχαν ουσιαστικά κλείσει λόγω των υψηλών επιβαρύνσεων, δίνοντας διέξοδο σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τομέα των ακτινιδίων, επισημαίνοντας ότι η συνεχώς αυξανόμενη – και σε αρκετές περιπτώσεις μη επαρκώς προγραμματισμένη – παραγωγή καθιστά αναγκαία τη διεύρυνση των εξαγωγικών αγορών, με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα να κρίνονται ήδη ιδιαίτερα θετικά. Τόνισε επίσης ότι, παρότι ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες για ορισμένα προϊόντα, η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων συνθηκών εξαρτάται από την ικανότητα καλύτερης οργάνωσης και στρατηγικής προσέγγισης από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας σηματοδοτεί την προώθησή της, εκτιμώντας ότι τυχόν παρεμβάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις και όχι σε ακύρωσή της.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με την Ινδία, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς ανοίγει την πρόσβαση σε μια αγορά περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου καταναλωτών, εκ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό διαθέτει αγοραστική δύναμη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα. Όπως ανέφερε, η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές προβλέψεις προστασίας για προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως το ρύζι και το μέλι, ενώ παράλληλα καταργεί υψηλούς δασμούς που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τη διείσδυση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην ινδική αγορά.

Τέλος, όσον αφορά την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, επεσήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν κατά καιρούς μη προβλέψιμες πολιτικές, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, με ικανοποιητικά επίπεδα τιμών και σταθερό, θεσμοθετημένο εμπορικό πλαίσιο. Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ αποτελούν μία πολύ σημαντική αγορά με δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο ως προς την ενίσχυση του μεριδίου των ελληνικών προϊόντων όσο και ως προς τη διεύρυνση της παρουσίας τους σε νέες κατηγορίες προϊόντων.