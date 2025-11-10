ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Φως» από τη ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου – Στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
από αριστερά προς δεξιά: ο κριτικός κινηματογράφου, κ. Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, η δημοσιογράφος κα. Καλλιόπη Αλπίτση, ο νικητής του βραβείου «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, κ. Αλέξανδρος Νταβρής, o ηθοποιός κ. Γιώργος Νανούρης, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσε
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:33 - 10 Νοε 2025

«Φως» από τη ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου – Στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ «φώτισε» το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει την τέχνη και τη δημιουργία που εμπνέει και εξελίσσει την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ειδική προβολή της ταινίας «Ηλέκτρα 7», μιας παραγωγής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ταινία, εμπνευσμένη από την τραγωδία του Σοφοκλή, παρουσιάζει μέσα από επτά ξεχωριστά κεφάλαια μια σύγχρονη κινηματογραφική ανάγνωση του μύθου, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής δημιουργίας. Η προβολή της ταινίας ανέδειξε τον ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο, στηρίζοντας έμπρακτα τη συνεργασία καλλιτεχνών και κορυφαίων πολιτιστικών θεσμών.

Κατά την τελετή απονομής του Φεστιβάλ, η ΔΕΗ απένειμε για δεύτερη χρονιά το βραβείο «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, τιμώντας δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους €3.000 για κάθε νικητή, απονεμήθηκε στους Αλέξανδρο Νταβρή και Χαρά Κυριαζή που ξεχώρισαν για τη δυναμική και την αυθεντικότητα των ερμηνειών τους, αναδεικνύοντας τη νέα γενιά του ελληνικού σινεμά.

Την επιλογή των φετινών νικητών πραγματοποίησε τριμελής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον κριτικό κινηματογράφου Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο Νανούρη και την δημοσιογράφο Καλλιόπη Αλπίτση.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει μάθει να ζει με το φως του κινηματογράφου, ένα φως που εμπνέει και ενώνει. Για εμάς στη ΔΕΗ, η στήριξη στο ελληνικό σινεμά δεν είναι απλώς μια χορηγία, αλλά μια διαρκής σχέση με τη δημιουργία, τη φαντασία και τους ανθρώπους που δίνουν ενέργεια στην τέχνη. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το “ΦΩΣ powered by ΔΕΗ”, στηρίζουμε τις νέες φωνές του ελληνικού σινεμά και αναδεικνύουμε τη δύναμη της συνεργασίας ανάμεσα στην ενέργεια και τον πολιτισμό, δύο δυνάμεις που εξελίσσονται, εμπνέουν και φωτίζουν το μέλλον».

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, μετατρέποντας την πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, ιδεών και πολιτισμού, όπου συναντήθηκαν η τέχνη, η τεχνολογία και η ενέργεια.

dei_ilektra_08cb7.jpg

Από αριστερά προς δεξιά: o Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κ. Λευτέρης Χαρίτος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Γενικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, κ. Γιάννης Καπλάνης, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κ. Ορέστης Ανδρεαδάκης

Ενέργεια σταθερά #μετονπολιτισμο

Με κεντρικό μήνυμα «Για τις ταινίες που μας συγκινούν, για τους δημιουργούς που μας εμπνέουν, για όλες εκείνες τις στιγμές που ο κινηματογράφος ήταν εκεί για εμάς, είμαστε εδώ για αυτόν», η ΔΕΗ αναδεικνύει τη διαχρονική της στήριξη στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που με το έργο τους «φωτίζουν» το σήμερα και το αύριο του ελληνικού σινεμά.

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέει διαχρονικά την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον πολιτισμό, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που φωτίζουν τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή της χώρας. Με τη συνεχή παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, το Evia Film Project και τις δράσεις «Σινεμά με Θέα», η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στη νέα εποχή της 7ης τέχνης, αναδεικνύοντας τον κινηματογράφο ως μέσο έμπνευσης, κοινωνικού διαλόγου και βιώσιμης προόδου.

tif_66_9f6ac.jpg

Από αριστερά προς δεξιά: Ο ηθοποιός κ. Γιώργος Νανούρης, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, η νικήτρια του βραβείου «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, κα. Χαρά Κυριαζή, η δημοσιογράφος κα. Καλλιόπη Αλπίτση, ο νικητής του βραβείου «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, κ. Αλέξανδρος Νταβρής, ο κριτικός κινηματογράφου, κ. Παναγιώτης Τιμογιαννάκης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΟΣΑ: Η αξιολόγηση της Ελλάδας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης – Η θέση της στην ευρωπαϊκή σκηνή
Τεχνολογία

ΟΟΣΑ: Η αξιολόγηση της Ελλάδας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης – Η θέση της στην ευρωπαϊκή σκηνή

Δέκα χρόνια μετά το Μπατακλάν, οι Παριζιάνοι φέρουν ακόμα τις «ουλές» των επιθέσεων
Ειδήσεις

Δέκα χρόνια μετά το Μπατακλάν, οι Παριζιάνοι φέρουν ακόμα τις «ουλές» των επιθέσεων

Τραμπ: Χορήγηση χάρης σε δεκάδες άτομα για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020
Ειδήσεις

Τραμπ: Χορήγηση χάρης σε δεκάδες άτομα για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή
Σχόλια Αγοράς

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

ΔΕΗ: Ποιοι επενδυτικοί κολοσσοί «στήριξαν» την ΑΜΚ των €4,25 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Ποιοι επενδυτικοί κολοσσοί «στήριξαν» την ΑΜΚ των €4,25 δισ.

ΔΕΗ: Άντληση €4,5 δισ. με ισχυρή υπερκάλυψη και διάθεση ίδιων μετοχών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Άντληση €4,5 δισ. με ισχυρή υπερκάλυψη και διάθεση ίδιων μετοχών

ΔΕΗ: «Έσπασε» ρεκόρ η ζήτηση για την ΑΜΚ με προσφορές άνω των €18 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: «Έσπασε» ρεκόρ η ζήτηση για την ΑΜΚ με προσφορές άνω των €18 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ