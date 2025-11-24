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Η METLEN αναλαμβάνει νέο φωτοβολταϊκό έργο στη Νέα Ζηλανδία για την Genesis Energy
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:24 - 24 Νοε 2025

Η METLEN αναλαμβάνει νέο φωτοβολταϊκό έργο στη Νέα Ζηλανδία για την Genesis Energy

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN, μέσω του Τομέα Renewables & Energy Transition Platform, αναδείχθηκε ανάδοχος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 136 MWp στη Νέα Ζηλανδία, παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες Engineering, Procurement and Construction (EPC), καθώς και υπηρεσίες Operations & Maintenance (O&M). 

Πρόκειται για ένα έργο για τη Genesis Energy, έναν από τους μεγαλύτερους ολοκληρωμένους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Νέα Ζηλανδία.

Το Edgecumbe Solar Farm θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 136 MWp και θα παράγει περίπου 238 GWh ετησίως, ποσότητα που καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 29.800 νοικοκυριών. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, με στόχο την έναρξη παραγωγής στα μέσα του 2027.

Η METLEN, μέσω αυτής της συνεργασίας, ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου διεθνούς εταίρου στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Νέας Ζηλανδίας. Για τη Genesis Energy, το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής Gen35 της εταιρείας, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στη χώρα.

Η κατασκευή του Edgecumbe Solar Farm σηματοδοτεί ένα νέο σημαντικό βήμα για την παρουσία της METLEN στη Νέα Ζηλανδία, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να υλοποιεί σύνθετα έργα ΑΠΕ. Το έργο αυτό ακολουθεί προηγούμενες συμβάσεις EPC και O&M που έχει ολοκληρώσει η εταιρεία στη χώρα, επίσης στην περιοχή Edgecumbe.

Η υλοποίηση έργων αυτού του επιπέδου αναδεικνύει τη δυνατότητα της METLEN να παραδίδει σύνθετα έργα καθαρής ενέργειας σε και ρυθμιστικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστου διεθνούς ενεργειακού συνεργάτη. Με ένα χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που ξεπερνά το 1 GW παγκοσμίως, η METLEN αναγνωρίζεται για την τεχνική της αρτιότητα, την αξιοπιστία στην υλοποίηση και τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων σε όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας.

Η επέκταση της METLEN σε στρατηγικές αγορές όπως η Νέα Ζηλανδία ευθυγραμμίζεται με τον ευρύτερο στόχο της εταιρείας να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της βιωσιμότητας διεθνώς, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευσή της στην καινοτομία και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους συνεργάτες και τους stakeholders της.

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