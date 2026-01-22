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Αλλαγές για τις ρευματοκλοπές ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:33 - 22 Ιαν 2026

Αλλαγές για τις ρευματοκλοπές ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ

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Αλλαγές στις πρακτικές του για τις ρευματοκλοπές προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά από καταγγελίες πολιτών.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι:

«Οι πράξεις ρευματοκλοπής, που συνιστούν και ποινικό αδίκημα, επιβαρύνουν σε ετήσια βάση την αγορά ενέργειας και τους συνεπείς καταναλωτές με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, η ρευματοκλοπή επαυξάνει κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κατά μέσο όρο, περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ως ρευματοκλοπή λογίζεται η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και με συνέπεια να μην τιμολογείται.

Ενδεικτικά είδη επεμβάσεων:

- Επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. με ηλεκτρομαγνητικά μέσα) με αποτέλεσμα την υπο-καταγραφή

- Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας την μετρητική διάταξη

- Απευθείας σύνδεση με αγκίστρωση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου, απουσία μετρητικής διάταξης

-Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί κατόπιν αίτησης οικειοθελούς διακοπής από τον τελευταίο χρήστη ή κατόπιν υποβολής δήλωσης παύσης εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με διαδοχικές κρίσεις (πανδημία COVID-19 και ενεργειακή κρίση), συνέβαλαν στην αύξηση του φαινομένου της ρευματοκλοπής από επίπεδα ~1,1% την περίοδο 2012–2013, σε άνω του 4% το 2019 φτάνοντας το 5,5% το 2023. Ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας, οι επιχειρησιακοί περιορισμοί επηρέασαν τον ρυθμό διενέργειας ελέγχων, ενώ η ενεργειακή κρίση ενίσχυσε τα κίνητρα για παράνομες πρακτικές.

Ήδη, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εντατικοποιήσει σημαντικά τους ελέγχους του το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις το 2025 (+48% σε σχέση με το 2024). ​ Επιπλέον, σύστησε ειδική ομάδα έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Οι έλεγχοι αποδίδουν στην πλειονότητά τους μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Για την ​ περίοδο 2024–2025 η εξοικονόμηση εκτιμάται έως 200 εκατ. ευρώ, ποσό προερχόμενο τόσο από τη μόνιμη μείωση των απωλειών, όσο και από την αξιοποίηση των ποσών που προκύπτουν από τα πρόστιμα.

Διευκρινίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος από τα πρόστιμα ρευματοκλοπών. Τα σχετικά ποσά κατευθύνονται, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, στους προβλεπόμενους ειδικούς λογαριασμούς και λειτουργούν υπέρ των συνεπών καταναλωτών, συμβάλλοντας στη μείωση του τελικού κόστους χρεώσεων.

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Η διαδικασία και οι αλλαγές

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται μέσα από τη τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης. Η ομάδα ελέγχου εξετάζει υποθέσεις καταλογισμών ρευματοκλοπών και, όπου απαιτείται, προχωρά σε συμπληρωτικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις τεχνικές παραμέτρους και αποσαφηνίζοντας ασυνήθιστες ενδείξεις, ενώ οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για κάθε εξέλιξη.

Λόγω του μεγάλου όγκου των διαπιστωμένων περιπτώσεων και προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών, γίνεται αναλυτικός επανέλεγχος όλων των εισερχόμενων ενστάσεων. Βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη σταδιακός επανέλεγχος όλων των βεβαιωμένων υποθέσεων εντός 2025 (15,000 που αφορούν οικιακές παροχές 0, 1, 2 και 3), ενώ εφαρμόζεται πανελλαδική αναστολή αποκοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές (0, 1, 2 και 3). Καθορίστηκε επίσης ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση υποθέσεων ρευματοκλοπής και ενστάσεων, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, προσφέροντας άμεση, στοχευμένη και εξειδικευμένη ενημέρωση για οποιαδήποτε απορία ή διαδικασία ελέγχου (τηλ 800 400 4000, e -mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ για την καλύτερη δυνατή θεσμική διαχείριση του ζητήματος.

Σημειώνεται ότι οι ρευματοκλοπές δεν αφορούν μόνο σε παρεμβάσεις στον μετρητή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο, παρακάμψεις του μετρητή ή αυθαίρετες επανασυνδέσεις παροχών που έχουν διακοπεί.

Με στοχευμένες ενέργειες και αναβαθμισμένους μηχανισμούς υποστήριξης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως αξιόπιστος και υπεύθυνος Διαχειριστής, αντιμετωπίζει ένα σημαντικό φαινόμενο με κοινωνικό κόστος, προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές και διασφαλίζει δίκαιους και ίσους όρους για όλους στην αγορά ενέργειας.

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