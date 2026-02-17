ΑΔΜΗΕ: Η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική εξασφαλίζει πλήρη τροφοδοσία και μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου

Η Κρήτη τροφοδοτείται πλέον ανελλιπώς με ηλεκτρική ισχύ έως 500 MW από το ηπειρωτικό σύστημα μέσω της διασύνδεσης του νησιού με την Αττική, ισχύος που καλύπτει σχεδόν το σύνολο της τοπικής ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ, από την έναρξη της λειτουργίας της, η διασύνδεση έχει ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, ακόμα και υπό απαιτητικές συνθήκες, όπως τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Ιανουαρίου, που στο παρελθόν συνήθιζαν να προκαλούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο, το σύνολο των φορτίων του νησιού καλύφθηκε από τον συνδυασμό της διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής, που βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία από τις 17 Δεκεμβρίου 2025, της διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου και της συνδρομής των τοπικών σταθμών ΑΠΕ.

Ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι η επιτυχής μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων τέτοιας κλίμακας μέσω μιας διασύνδεσης, ακόμη και από τα πρώτα στάδια δοκιμαστικής λειτουργίας, με τη χρήση σύγχρονων και πολύπλοκων τεχνολογιών, αποτελεί διεθνώς πρωτοφανή επίδοση, κατατάσσοντας το έργο στην παγκόσμια πρωτοπορία ανάλογων υποδομών. Παράλληλα, η ασφαλής ενσωμάτωση της Κρήτης στο διασυνδεδεμένο σύστημα χωρίς καμία διακοπή για τους καταναλωτές αναδεικνύεται ως εξίσου σημαντικό επίτευγμα, τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο και της θυγατρικής του, Ariadne Interconnection.

Εκτός από την αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας, η νέα διασύνδεση προσφέρει και σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Μέχρι το 2035, η απόσυρση των ρυπογόνων και δαπανηρών τοπικών μονάδων που λειτουργούσαν με πετρέλαιο αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα, λόγω της μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η κατάργηση των τοπικών ρύπων από τη λειτουργία της διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής οδηγεί σε μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως, βελτιώνοντας άμεσα και την ποιότητα τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις παλιές συμβατικές μονάδες, οι οποίες μέχρι πρόσφατα υποστήριζαν την ηλεκτροδότηση του νησιού.