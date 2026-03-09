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Motor Oil: Δωρεά 7 πυροσβεστικών οχημάτων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:33 - 09 Μαρ 2026

Motor Oil: Δωρεά 7 πυροσβεστικών οχημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Επτά πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου, πλήρως εξοπλισμένα παραδόθηκαν σήμερα στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil.

Συγκεκριμένα, τέσσερα (4) πυροσβεστικά οχήματα θα αξιοποιηθούν από τους πιστοποιημένους εθελοντικούς συλλόγους πυροπροστασίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και τρία (3) από τους αντίστοιχους εθελοντικούς συλλόγους πυροπροστασίας του Δήμου Κορινθίων.

Η προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής και η ενίσχυση των δράσεων των εθελοντικών συλλόγων πυροπροστασίας αποτελούν βασική παράμετρο των δωρεών που υλοποιούν η Motor Oil και το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα.

H δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων με το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα, το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας και υποδομών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Η κα Μαρία Ευγενία Σταυριδάκη, Αντιπρόεδρος του Βαρδινογιαννείου Ιδρύματος δήλωσε σχετικά: «Η δωρεά πυροσβεστικών οχημάτων σε εθελοντικούς συλλόγους πυροπροστασίας των Δήμων Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων αποτελεί μια ουσιαστική πράξη στήριξης προς τις τοπικές κοινωνίες. Το Ίδρυμα, μαζί με τη Motor Oil, στέκονται διαχρονικά δίπλα στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου η ενίσχυση των υποδομών πολιτικής προστασίας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Συμβάλλουμε έμπρακτα στην ενίσχυση του εξοπλισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εθελοντικών ομάδων». Και ολοκλήρωσε τονίζοντας: «Η προσφορά προς τον συνάνθρωπο και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν βασικά και αδιαπραγμάτευτα χαρακτηριστικά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος».

Ο Όμιλος Motor Oil, παραμένοντας σταθερός στις αξίες και τις αρχές του, θέτει διαχρονικά στο επίκεντρο των δράσεών του την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

O Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργος Γκιώνης δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μια αρκετά σημαντική ημέρα για εμάς καθώς με τη συγκεκριμένη δωρεά ενισχύεται η επιχειρησιακή δυναμικότητα των εθελοντών μας στην προσπάθεια που κάνουμε για την προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής. Η προσφορά της Motor Oil διαχρονικά στον Δήμο μας, αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής συνεισφοράς».

Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε: «Για ακόμη μια φορά, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, η Μotor Oil και το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα στέκονται στο πλευρό μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Με τη δωρεά των πυροσβεστικών οχημάτων το έργο των εθελοντικών συλλόγων πυροπροστασίας θα βοηθηθεί ώστε να ανταπεξέλθουν σε όλες τις συγκυρίες».

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