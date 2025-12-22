ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγροτικό: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών – Τα επόμενα βήματα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:18 - 22 Δεκ 2025

Αγροτικό: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών – Τα επόμενα βήματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Βρισκόμενοι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οι αγρότες προχώρησαν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρώντας σε τρίωρο αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά οχήματα. Παράλληλα, η αστυνομία, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας, αποφάσισε την εκτροπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, από την περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών.

Την Τρίτη (23/12), οι αγρότες προγραμματίζουν την αναδιάταξη των τρακτέρ τους σε διάφορα σημεία των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Όσον αφορά τη σημερινή κινητοποίηση, οι αγρότες είχαν αποφασίσει έναν συμβολικό, τρίωρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στις σήραγγες, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. οχημάτων και αποκλείοντας τα φορτηγά. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία προχώρησε στο πλήρες κλείσιμο και των δύο ρευμάτων και στην εκτροπή της κυκλοφορίας, για λόγους ασφαλείας.

Μετά τη λήξη του αποκλεισμού, οι σήραγγες άνοιξαν κανονικά και οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών, όπου απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Στο σημείο βρέθηκαν και ιδιοκτήτες ταξί από τον Βόλο, δηλώνοντας τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Τέλος, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι την Τρίτη (23/12) η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη, τονίζοντας ωστόσο πως την τελική απόφαση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και για το αν θα συνεχιστούν οι εκτροπές την έχει αποκλειστικά η αστυνομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υποχώρηση αγροτικών τιμών τον Δεκέμβριο εν μέσω ομαλοποίησης αγορών και αποκλιμάκωσης αβεβαιότητας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Υποχώρηση αγροτικών τιμών τον Δεκέμβριο εν μέσω ομαλοποίησης αγορών και αποκλιμάκωσης αβεβαιότητας

Ο Τραμπ διόρισε ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – Οργισμένη η αντίδραση της Κοπεγχάγης
Ειδήσεις

Ο Τραμπ διόρισε ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – Οργισμένη η αντίδραση της Κοπεγχάγης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων
Πολιτική

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο
Ειδήσεις

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου
Ειδήσεις

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.
Πολιτική

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 10:38

AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών

Πολιτική
08/07/2026 - 10:37

Καλαφάτης στο Greek Space Tech Forum: Το Διάστημα στην Ελλάδα είναι βιώσιμο business και ελκυστική επένδυση

Πολιτική
08/07/2026 - 10:35

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι γυμνός... Οι ευαίσθητοι με κατηγορούν για τοξικότητα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:28

Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες

Πολιτική
08/07/2026 - 10:26

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:25

CNN Fact check: Πέντε ψευδείς ισχυρισμοί του Τραμπ σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν

Πολιτική
08/07/2026 - 10:12

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:12

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ