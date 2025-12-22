Αγροτικό: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών – Τα επόμενα βήματα

Βρισκόμενοι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οι αγρότες προχώρησαν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρώντας σε τρίωρο αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά οχήματα. Παράλληλα, η αστυνομία, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας, αποφάσισε την εκτροπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, από την περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών.

Την Τρίτη (23/12), οι αγρότες προγραμματίζουν την αναδιάταξη των τρακτέρ τους σε διάφορα σημεία των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Όσον αφορά τη σημερινή κινητοποίηση, οι αγρότες είχαν αποφασίσει έναν συμβολικό, τρίωρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στις σήραγγες, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. οχημάτων και αποκλείοντας τα φορτηγά. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία προχώρησε στο πλήρες κλείσιμο και των δύο ρευμάτων και στην εκτροπή της κυκλοφορίας, για λόγους ασφαλείας.

Μετά τη λήξη του αποκλεισμού, οι σήραγγες άνοιξαν κανονικά και οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών, όπου απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Στο σημείο βρέθηκαν και ιδιοκτήτες ταξί από τον Βόλο, δηλώνοντας τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Τέλος, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι την Τρίτη (23/12) η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη, τονίζοντας ωστόσο πως την τελική απόφαση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και για το αν θα συνεχιστούν οι εκτροπές την έχει αποκλειστικά η αστυνομία.