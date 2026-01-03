Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμες ώρες πριν την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Μετά την ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές. Στη Νίκαια πραγματοποιείται προπαρασκευαστική γενική συνέλευση, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα λάβει χώρα στα Μάλγαρα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας παραμένουν σε ισχύ, ενώ δείγμα κλιμάκωσης θεωρείται το κλείσιμο της Περιμετρικής Πατρών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σημείωσε νωρίτερα σήμερα (3/1) ότι ορισμένα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ άλλα χρειάζονται ουσιαστικό διάλογο. Παράλληλα, τόνισε ότι η ταλαιπωρία του κοινού αδικεί την προσπάθεια των αγροτών.

Προπαρασκευαστική γενική συνέλευση στη Νίκαια

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η προπαρασκευαστική γενική συνέλευση των αγροτών μετατέθηκε για τις 18:00 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι, μετά από συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Νίκαιας. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με πρόταση για καθοδική πορεία των τρακτέρ στην Αθήνα για μεγάλο συλλαλητήριο. Δεν αποκλείεται, εκτός από την κλειστή εθνική οδό, να κλείνουν και παράδρομοι που χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία οχημάτων.

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Κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Η Περιμετρική Πάτρας παραμένει κλειστή από το μεσημέρι, ενώ αντιπροσωπεία αγροτών από την Αχαΐα θα μεταβεί στα Μάλγαρα για να θέσει τα ζητήματα των τοπικών κτηνοτρόφων και αγροτών.

Ιδιαίτερης σημασίας παραμένει το ζήτημα της ευλογιάς, καθώς έχουν αποδεκατιστεί πολλά κοπάδια αιγοπροβάτων, με τα ζώα που θανατώθηκαν να φτάνουν τα 28.000.

Κινητοποιήσεις στα Μάλγαρα και σε άλλες περιοχές

Το μπλόκο στα Μάλγαρα παραμένει ανοιχτό και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Στα «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης παραμένουν συγκεντρωμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Κυριακή (4/1) αναμένεται με αγωνία η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στην οποία θα εκπροσωπηθούν πάνω από 55 μπλόκα.

Οι αγρότες αφήνουν ανοικτό παράθυρο για διάλογο, υπό προϋποθέσεις, αναμένοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την τιμή του πετρελαίου, το ρεύμα και τα μέτρα αποζημίωσης για τους κτηνοτρόφους. Η αποχώρηση αγροτών από τα «Πράσινα Φανάρια» στη Χαλκιδική παραμένει προς το παρόν η μοναδική διαφοροποίηση.

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, προειδοποίησε ότι λόγω της μεγάλης εξόδου των Χριστουγέννων αναμένεται αυξημένος όγκος οχημάτων την Κυριακή. Τόνισε ότι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό είναι κρίσιμη για να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με στόχο την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

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