ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμες ώρες πριν την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:00 - 03 Ιαν 2026

Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμες ώρες πριν την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά την ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές. Στη Νίκαια πραγματοποιείται προπαρασκευαστική γενική συνέλευση, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα λάβει χώρα στα Μάλγαρα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας παραμένουν σε ισχύ, ενώ δείγμα κλιμάκωσης θεωρείται το κλείσιμο της Περιμετρικής Πατρών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σημείωσε νωρίτερα σήμερα (3/1) ότι ορισμένα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ άλλα χρειάζονται ουσιαστικό διάλογο. Παράλληλα, τόνισε ότι η ταλαιπωρία του κοινού αδικεί την προσπάθεια των αγροτών.

Προπαρασκευαστική γενική συνέλευση στη Νίκαια

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η προπαρασκευαστική γενική συνέλευση των αγροτών μετατέθηκε για τις 18:00 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι, μετά από συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Νίκαιας. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με πρόταση για καθοδική πορεία των τρακτέρ στην Αθήνα για μεγάλο συλλαλητήριο. Δεν αποκλείεται, εκτός από την κλειστή εθνική οδό, να κλείνουν και παράδρομοι που χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία οχημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfew1kmlbex5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Η Περιμετρική Πάτρας παραμένει κλειστή από το μεσημέρι, ενώ αντιπροσωπεία αγροτών από την Αχαΐα θα μεταβεί στα Μάλγαρα για να θέσει τα ζητήματα των τοπικών κτηνοτρόφων και αγροτών.

Ιδιαίτερης σημασίας παραμένει το ζήτημα της ευλογιάς, καθώς έχουν αποδεκατιστεί πολλά κοπάδια αιγοπροβάτων, με τα ζώα που θανατώθηκαν να φτάνουν τα 28.000.

Κινητοποιήσεις στα Μάλγαρα και σε άλλες περιοχές

Το μπλόκο στα Μάλγαρα παραμένει ανοιχτό και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Στα «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης παραμένουν συγκεντρωμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Κυριακή (4/1) αναμένεται με αγωνία η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στην οποία θα εκπροσωπηθούν πάνω από 55 μπλόκα.

Οι αγρότες αφήνουν ανοικτό παράθυρο για διάλογο, υπό προϋποθέσεις, αναμένοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την τιμή του πετρελαίου, το ρεύμα και τα μέτρα αποζημίωσης για τους κτηνοτρόφους. Η αποχώρηση αγροτών από τα «Πράσινα Φανάρια» στη Χαλκιδική παραμένει προς το παρόν η μοναδική διαφοροποίηση.

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, προειδοποίησε ότι λόγω της μεγάλης εξόδου των Χριστουγέννων αναμένεται αυξημένος όγκος οχημάτων την Κυριακή. Τόνισε ότι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό είναι κρίσιμη για να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με στόχο την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dferquizhent?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/01/2026 - 14:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψηφιακός μετασχηματισμός 2026: Σημαντικές εξελίξεις σε δικαιοσύνη και υγεία
Ειδήσεις

Ψηφιακός μετασχηματισμός 2026: Σημαντικές εξελίξεις σε δικαιοσύνη και υγεία

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε μονοκατοικία
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε μονοκατοικία

Ανδρουλάκης: Το 2026 έτος πολιτικής αλλαγής για την Ελλάδα - Ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση και νέο παραγωγικό μοντέλο
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το 2026 έτος πολιτικής αλλαγής για την Ελλάδα - Ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση και νέο παραγωγικό μοντέλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ
Πολιτική

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025

Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στους πολίτες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στους πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:56

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:52

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

Αυτοδιοίκηση
16/07/2026 - 15:36

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 15:27

Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)

Οικονομία
16/07/2026 - 15:25

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 15:17

ΕΚΟ Charge&Go: Συνεργασία-πρότυπο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Ναυτιλία
16/07/2026 - 15:05

Κικίλιας: Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφήνα – Διαβούλευση για το μέλλον του λιμανιού το φθινόπωρο

Ναυτιλία
16/07/2026 - 14:58

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 14:52

Naval Group Hellas: Συνεργασία με θυγατρική της ΔΕΗ στη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:47

Ρωσία: Δε διαφαίνεται άμεση πιθανότητα επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Οικονομία
16/07/2026 - 14:47

Παπαθανάσης: Δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων κατά 30% για το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Νομίσματα
16/07/2026 - 14:39

Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:19

WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ

Πολιτική
16/07/2026 - 14:12

ΠΑΣΟΚ στο ΣτΕ: Η ενδυνάμωση των εγγυήσεων της Δικαιοσύνης, απαιτεί ειλικρινή διαβούλευση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:12

Politico: Διαμαρτυρία των Βρετανών στη FIFA για το πανό των Αργεντινών που αναφερόταν στα Φώκλαντ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
16/07/2026 - 14:03

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη – Η ανακοίνωση του σταθμού

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 14:01

Reuters: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή απειλεί τις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

Οικονομία
16/07/2026 - 13:58

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα οι ευρωπαϊκοί πόροι και η επιτάχυνση των μεγάλων έργων έως το 2030

Πολιτική
16/07/2026 - 13:50

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:48

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:43

INTRACOM DEFENSE: Διπλή διάκριση στα Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:43

Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ