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ΥΠΑΑΤ: 44,7 εκατ. για σύσταση ομάδων παραγωγών - Πώς γίνονται οι κατανομές;
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:10 - 23 Ιουν 2026

ΥΠΑΑΤ: 44,7 εκατ. για σύσταση ομάδων παραγωγών - Πώς γίνονται οι κατανομές;

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής του/των προϊόντος/προϊόντων της Ομάδας Παραγωγών.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα ανακοίνωσαν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης 208 αιτήσεων στήριξης, οι οποίες εγκρίθηκαν κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2190/05.08.2024 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης της Παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Όπως αναφέρεται, η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανερχόταν σε 31.179.560,00 ευρώ. Ωστόσο, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της υψηλής ανταπόκρισης των συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα, ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης υπερκαλύφθηκε, με αποτέλεσμα η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων να ανέρχεται σε 44.770.920,91 ευρώ. Για την κάλυψη του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων δόθηκε προγραμματική υπερδέσμευση ύψους 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν 13.591.360,91 ευρώ.

Στόχος της Παρέμβασης είναι η συνεργασία των γεωργών – κτηνοτρόφων και η ενθάρρυνσή τους να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών) στον τομέα της γεωργίας/κτηνοτροφίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής του/των προϊόντος/προϊόντων της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

  • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Καν. (ΕΕ) 2021/2115)
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.
  • Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000,00 €.

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την έκδοση της απόφασης ένταξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην υλοποίηση μιας σημαντικής παρέμβασης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, η οποία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης, στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα», αναφέρει το ΥΠΑΑΤ και τονίζει:

«Η στήριξη των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών αποτελεί επένδυση στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας, ενισχύοντας τη συνεργασία, την εξωστρέφεια και την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 12:10
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