Intralot: Ανακοίνωσε την πώληση της συμμετοχής της στο Καζίνο της Πάρνηθας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:01 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
H INTRALOT ανακοίνωσε την Τετάρτη (19/11) την πώληση της συμμετοχής της στο Καζίνο της Πάρνηθας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (“INTRALOT”) ανακοινώνει ότι η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Global Holdings BV, προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia Enterprises Company Limited, μέσω της οποίας ήλεγχε όλη τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A., μέτοχο της North Star S.A., η οποία είναι η εταιρεία που κατέχει την άδεια του Καζίνο Πάρνηθας στην Αθήνα, στην Larimar Services Inc., έναντι συνολικού τιμήματος 8 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση και τις μελλοντικές επενδύσεις της INTRALOT στον κλάδο των Λοταριών και του iGaming, σε συνέχεια της στρατηγικής συναλλαγής που ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, με την απόκτηση του τομέα International Interactive της Bally’s».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 11:10
