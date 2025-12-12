ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Δημήτρης Τσίκλης στο Game Time: Το ντέρμπι με σαΐτες για καλό σκοπό και το μπέρδεμα με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:09 - 12 Δεκ 2025

Ο Δημήτρης Τσίκλης στο Game Time: Το ντέρμπι με σαΐτες για καλό σκοπό και το μπέρδεμα με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δημοφιλής ηθοποιός θυμάται το … θεατρικό γκολ που έζησε στη Θεσσαλονίκη και σχολιάζει τον αγώνα Άρης-Ολυμπιακός

Στο γιορτινό ρυθμό των Χριστουγέννων, το ΟΠΑΠ Game Time υποδέχεται τον Δημήτρη Τσίκλη, φέρνοντας στο πλατό εκπλήξεις, αποκαλύψεις και… Ευχοστολίδια.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός αποκαλύπτει με πρωτότυπο τρόπο τι ομάδα είναι, εξηγεί γιατί τον μπερδεύουν με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και σχολιάζει τον κυριακάτικο αγώνα Άρης-Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Θυμάται το γκολ, που έζησε κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης, που έβγαλε όλη τη Θεσσαλονίκη στους δρόμους και έκανε τον ίδιο να γράψει τραγούδι για τον ΠΑΟΚ.

Με αφορμή την πρωτοβουλία Ευχοστολίδια, που εφέτος γίνονται διπλά, καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία, ο Δημήτρης Τσίκλης συμμετέχει σε ντέρμπι σαΐτας απέναντι στη Χριστίνα Βραχάλη για καλό σκοπό.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κραυγή αγωνίας από τη Δ.Ν.Ε. στον Κικίλια για παρέμβαση – Ασφυξία στα λιμάνια και στην οικονομία της Χώρας
Ναυτιλία

Κραυγή αγωνίας από τη Δ.Ν.Ε. στον Κικίλια για παρέμβαση – Ασφυξία στα λιμάνια και στην οικονομία της Χώρας

Δήμας: To «Route 2025» εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία του ΔΑΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δήμας: To «Route 2025» εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία του ΔΑΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:47

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 16:44

BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:26

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Πολιτική
24/06/2026 - 16:20

Θεοδωρικάκος: Διάλογος με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να μειωθούν οι τιμές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:18

Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:04

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Πολιτική
24/06/2026 - 15:54

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:47

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:43

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 15:29

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/06/2026 - 15:23

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Πολιτική
24/06/2026 - 15:08

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Οικονομία
24/06/2026 - 14:51

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:46

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή (26/6) στα πλοία της Ραφήνας

Πολιτική
24/06/2026 - 14:38

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 14:13

Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Νομίσματα
24/06/2026 - 14:13

Crypto: Το Bitcoin αναζητά στήριξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα altcoins

Πολιτική
24/06/2026 - 14:12

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:10

Η Explora Journeys εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο ελληνικών προορισμών της με προσεγγίσεις στην Πύλο και την Αμοργό

Ειδήσεις
24/06/2026 - 14:01

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:59

Τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» έχουν μετατρέψει αυτό το Μουντιάλ στο πιο «μεθυσμένο» στην ιστορία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:44

Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:38

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

Πολιτική
24/06/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Χρεώνει την άνοδο του πληθωρισμού στο ράλι πετρελαίου - «Θα στηρίξουμε την κοινωνία»

Πολιτική
24/06/2026 - 13:23

ΣΥΡΙΖΑ κατά Αβραμόπουλου: Η αλαζονεία και οι θεατρινισμοί προσβάλλουν την έννοια της λογοδοσίας

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:21

Δήλωση... μνημείο (δύο σε ένα) του Γ. Λοβέρδου για τους ντελιβεράδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 13:12

Η εκδοχή της ΔΕΗ για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ