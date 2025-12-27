ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Club Hotel Casino Loutraki: Δωρεά 100 ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχολεία του Δήμου Λουτρακίου
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:12 - 27 Δεκ 2025

Club Hotel Casino Loutraki: Δωρεά 100 ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχολεία του Δήμου Λουτρακίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με έμπρακτες πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, η Club Hotel Casino Loutraki υλοποιεί μια δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέροντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε σχολεία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Συνολικά, η επιχείρηση θα διαθέσει 100 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακό εξοπλισμό σε όλα τα Λύκεια & Γυμνάσια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Η πρωτοβουλία αφορά σχολεία που εξυπηρετούν περισσότερους από 3.200 μαθητές.

Η δράση ξεκίνησε με τη διάθεση εξοπλισμού στο Γυμνάσιο Λουτρακίου, το Γενικό Λύκειο Λουτρακίου, το 1ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου και θα συνεχιστεί σταδιακά στα υπόλοιπα σχολεία.

Στην παράδοση του εξοπλισμού την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 παρευρέθηκαν οι διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Γκιώνης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας κα Θεώνη Μαυροματίδου – Παπαηλία και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της Club Hotel Casino Loutraki κ. Θανάσης Τσατσούλης.

Ο εξοπλισμός που προσφέρεται περιλαμβάνει ανακατασκευασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες 24 ιντσών, πληκτρολόγια και ποντίκια, με σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά και εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα, κατάλληλα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της Club Hotel Casino Loutraki, κ. Θανάσης Τσατσούλης ανέφερε σχετικά με τη δωρεά: «Η παιδεία δεν είναι κόστος, αλλά αποτελεί θεμέλιο για το αύριο. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, ενισχύουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, ανταποκρινόμενοι σε υπαρκτές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Η ευθύνη και η συνέπεια καθοδηγούν κάθε μας κίνηση».

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Διοίκηση και το προσωπικό της Club Hotel Casino Loutraki εύχεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στην τοπική κοινωνία καλές γιορτές, με υγεία, πρόοδο και δημιουργία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βραζιλία: Υπό δικαστικό έλεγχο η Κεντρική Τράπεζα για εκκαθάριση της Banco Master
Ειδήσεις

Βραζιλία: Υπό δικαστικό έλεγχο η Κεντρική Τράπεζα για εκκαθάριση της Banco Master

Η Ελλάδα πηγαίνει στις Κάννες
Magazino

Η Ελλάδα πηγαίνει στις Κάννες

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια εις βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε
Ειδήσεις

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια εις βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Club Hotel Casino Loutraki: Αποπληρώθηκε η προκαταβολή εξυγίανσης στο δημόσιο
Επιχειρήσεις

Club Hotel Casino Loutraki: Αποπληρώθηκε η προκαταβολή εξυγίανσης στο δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ