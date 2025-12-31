ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυστικά για σωστό posing στον φακό: Η Έλενα Γαλύφα δίνει τα πιο χρήσιμα tips στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:20 - 31 Δεκ 2025

Μυστικά για σωστό posing στον φακό: Η Έλενα Γαλύφα δίνει τα πιο χρήσιμα tips στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι γιορτινές ημέρες και οι φωτογραφίες, πάνε μαζί. Πώς όμως θα επιλέξουμε την πιο κολακευτική πόζα; Πώς μια αυθόρμητη φωτογραφία θα είναι το απόλυτο «κλικ»;

Η fashion specialist Έλενα Γαλύφα μοιράζεται απλά, πρακτικά posing tips και tricks στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ και μας δείχνει πώς να στεκόμαστε, να κινούμαστε και να “μιλάμε” στον φακό με αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/shorts/74MU4iCyveM?feature=share}

Μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο setting, γεμάτο μόδα, μουσική και ενέργεια, το MadWalk, Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ παρέα με τον Λάκη Γαβαλά, τη Σουζάνα Κεγγίτση και την Έλενα Γαλύφα, περίμενε τον κόσμο στο Athens Metro Mall με μικρά μυστικά styling, makeup και posing που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Εκεί βρισκόταν και το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο …τυχερό δώρο των φετινών γιορτών, το οποίο έφερε μαζί του μικρές στιγμές χαράς και πολλή λάμψη.

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση, αποφάνθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Κακώς τους χαϊδεύουμε»
Πολιτική

Τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση, αποφάνθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Κακώς τους χαϊδεύουμε»

Ανησυχείτε για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες; Ιδού 5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε
Τεχνολογία

Ανησυχείτε για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες; Ιδού 5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε

Xάρτης με τα μπλόκα - Ποιες εθνικές οδοί είναι ανοιχτές και πού γίνονται εκτροπές
Ειδήσεις

Xάρτης με τα μπλόκα - Ποιες εθνικές οδοί είναι ανοιχτές και πού γίνονται εκτροπές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€» - Στο Γαλάτσι ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€» - Στο Γαλάτσι ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:56

«Φλέγεται» ο Περσικός: Χτυπήματα στο Κεσμ, σύγκρουση για το Ορμούζ και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:51

Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:50

Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 21:42

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ