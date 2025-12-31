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Τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση, αποφάνθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Κακώς τους χαϊδεύουμε»
Πολιτική
11:44 - 31 Δεκ 2025

Τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση, αποφάνθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Κακώς τους χαϊδεύουμε»

Reporter.gr Newsroom
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Πολιτικά παιχνίδια βλέπει πίσω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Θεωρεί μάλιστα ότι δεν υπάρχουν ουσιώδη αγροτικά ζητήματα κι έτσι ο λόγος που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους εντάσσεται απλώς στις προσπάθειες της αντιπολίτευσης να πέσει η κυβέρνηση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιηθεί, ενώ κατηγόρησε συγκεκριμένες ομάδες ότι επιχειρούν μέσω των μπλόκων να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση.

Ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί μάλιστα πως η κυβέρνηση, καθώς... παραχαϊδεύει τους αγρότες.

«Στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες, βρίσκονται ορισμένοι κομμουνιστές και ακροδεξιοί, τα μπλόκα δεν γίνονται για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση είναι πολιτική πράξη και εμείς καθόμαστε και τους χαϊδεύουμε» σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας και συμπλήρωσε πως και ο ίδιος στην αρχή των κινητοποιήσεων ήταν στο πλευρό τους «τα μπλόκα και οι αντιδράσεις είχαν μια δικαιολογητική βάση και αφορούσε στην καθυστέρηση των πληρωμών (…) η οποία προκάλεσε πραγματικά προβλήματα στους αγρότες και βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Στο μεταξύ έχουν γίνει όλες οι πληρωμές και τα περισσότερα αιτήματα έχουν υλοποιηθούν ή βρίσκονται στη διαδικασία της υλοποίησης άρα από εκεί και πέρα τα μπλόκα γίνονται οχι για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Συνεχίζοντας είπε πως «το ένα μπλόκο λέει δεν ανοίγει αν δεν διπλασιαστούν οι συντάξεις, το άλλο λέει δεν ανοίγω εάν δεν γίνει εμβολιασμός που σημαίνει ότι αποκλείεται η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές αγορές για δέκα χρόνια και το άλλο δεν ανοίγει αν δεν καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας τα μπλόκα πλέον είναι πολιτική πράξη» επέμεινε ο υπουργός Υγείας.

Επιτέθηκε στους αγρότες για το κλείσιμο των δρόμων λέγοντας πως η Μαγνησία απώλεσε το -30% των εσόδων που ανέμενε «ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που καλύπτει τη χρονιά σε χειμερινούς προορισμούς στην εστίαση και άλλες επιχειρήσεις» είπε και αναρωτήθηκε «την ώρα που ο άλλος δουλεύει για τη χρονιά του κλείνεις το σπίτι;, έχουν καταστρέψει τους συμπολίτες τους και δεν ντρέπονται;» σημείωσε.

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