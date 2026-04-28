Women’s Football League: Έξι αθλήτριες «σκοράρουν» σε ένα απολαυστικό κουίζ 45 δευτερολέπτων από την Allwyn

Από λέξεις που πρέπει να ειπωθούν ανάποδα, μέχρι ποδοσφαιρικά trivia, στίχους αγαπημένων τραγουδιών και αναγνωρίσιμες χορογραφίες, οι προκλήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική, πιο χαλαρή πλευρά των αθλητριών.
Ποιες κέρδισαν και ποιες έμειναν με τη μπάλα στα χέρια στη λήξη του χρόνου;
Η απάντηση στο παρακάτω βίντεο:
{https://www.youtube.com/shorts/m_jgrC31MkM}
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