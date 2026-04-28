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Women’s Football League: Έξι αθλήτριες «σκοράρουν» σε ένα απολαυστικό κουίζ 45 δευτερολέπτων από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:36 - 28 Απρ 2026

Women’s Football League: Έξι αθλήτριες «σκοράρουν» σε ένα απολαυστικό κουίζ 45 δευτερολέπτων από την Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Πώς διαβάζεται το πέναλτι ανάποδα; Ποια τραγουδίστρια ερμηνεύει το “All the single ladies” και πώς χορεύεται το Waka Waka; Η Allwyn, Επίσημος Χορηγός της Women’s Football League, συνάντησε έξι αθλήτριες από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών, τις χώρισε σε δυάδες και τις υπέβαλε σε ένα απολαυστικό κουίζ γνώσεων…εφ’ όλης της ύλης.

Από λέξεις που πρέπει να ειπωθούν ανάποδα, μέχρι ποδοσφαιρικά trivia, στίχους αγαπημένων τραγουδιών και αναγνωρίσιμες χορογραφίες, οι προκλήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική, πιο χαλαρή πλευρά των αθλητριών.

Ποιες κέρδισαν και ποιες έμειναν με τη μπάλα στα χέρια στη λήξη του χρόνου;

Η απάντηση στο παρακάτω βίντεο:

{https://www.youtube.com/shorts/m_jgrC31MkM}

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