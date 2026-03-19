Παπουτσάνης: Η στρατηγική ανάπτυξης, η «ενεργειακή» αβεβαιότητα και οι εξαγορές

Με δυναμική εκκίνηση στο 2026 αλλά και αυξημένες προκλήσεις από το διεθνές περιβάλλον, η διοίκηση της Παπουτσάνης εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της εταιρείας, διατηρώντας παράλληλα επιφυλάξεις για κρίσιμους παράγοντες όπως το ενεργειακό κόστος, οι τιμές των πρώτων υλών και οι ευρύτερες γεωοικονομικές εξελίξεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Μενέλαος Τασόπουλος, έδωσε το στίγμα της χρονιάς μιλώντας σε αναλυτές, τονίζοντας ότι οι ανησυχίες είναι υπαρκτές, αν και προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί κάποια άμεση επίπτωση στην πορεία της εταιρείας. Όπως επισήμανε, σε περίπτωση που οι πιέσεις σε ενέργεια, logistics και κόστος παραγωγής ενταθούν, τότε η επίδραση θα είναι αναπόφευκτη, αναδεικνύοντας την έκθεση της εταιρείας στις διεθνείς συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση διατηρεί θετικό guidance για το 2026, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό, συνοδευόμενες από περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας. Ο στρατηγικός στόχος για κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ έως το 2028 παραμένει σε ισχύ, στηριζόμενος και στην ισχυρή επίδοση του 2025, κατά την οποία οι πωλήσεις ανήλθαν στα 79,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21%, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν σε περισσότερο από το μισό του κύκλου εργασιών. Την ίδια περίοδο, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 11,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 6,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης αξιοσημείωτη άνοδο.

Κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας διαδραματίζει το μοντέλο των τεσσάρων πυλώνων, το οποίο περιλαμβάνει τα επώνυμα προϊόντα, τις παραγωγές για τρίτους, τα ξενοδοχειακά προϊόντα και τις σαπωνόμαζες. Οι δραστηριότητες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά, δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τομέας παραγωγών για τρίτους, που αντιστοιχεί περίπου στο 42% του κύκλου εργασιών και λειτουργεί ως βασικός μοχλός όγκου, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου επωνύμων προϊόντων, το οποίο εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Αυτές αποδίδονται κυρίως στην άνοδο του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, στη διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών, καθώς και στην υλοποίηση νέων έργων που βρίσκονται ακόμη σε φάση ωρίμανσης. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, καθώς επεκτείνει την κλίμακα των δραστηριοτήτων της, με την ανάπτυξη να προηγείται της πλήρους αποδοτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στην ενίσχυση της αξίας προς τους μετόχους. Η διοίκηση θέτει ως προτεραιότητα τη μετατροπή της λειτουργικής κερδοφορίας σε πραγματικές ταμειακές εισροές, επιδιώκοντας υψηλή μετατροπή του EBITDA σε λειτουργικό cash flow. Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό πρόγραμμα παραμένει ελεγχόμενο, με ετήσιες δαπάνες περίπου 5 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατευθύνονται κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των πληροφοριακών της συστημάτων.

Παράλληλα, η εταιρεία προσανατολίζεται σε διανομή μερίσματος τουλάχιστον 0,09 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, εκ των οποίων έχει ήδη δοθεί προμέρισμα 0,04 ευρώ. Η συνολική διανομή αντιστοιχεί σε payout περίπου 39%, αυξημένο σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εξέλιξη που αντανακλά τη βελτίωση τόσο της κερδοφορίας όσο και των ταμειακών ροών.

Στο πεδίο της στρατηγικής, η διοίκηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο εξαγορών, διατηρώντας ωστόσο σαφή προσανατολισμό. Όπως επισημάνθηκε, εξετάζονται μόνο περιπτώσεις που ευθυγραμμίζονται με τον υφιστάμενο πυρήνα δραστηριοτήτων της εταιρείας, αποκλείοντας την επέκταση σε άσχετους κλάδους. Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει ότι τυχόν εξαγορές θα έχουν στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της εξαγωγικής παρουσίας, και όχι τη διαφοροποίηση.

Παρά το θετικό outlook, η διοίκηση παραμένει επιφυλακτική ως προς την εξέλιξη της χρονιάς, αναγνωρίζοντας ότι το επίπεδο αβεβαιότητας δεν επιτρέπει ακόμη σαφή αποτύπωση των κινδύνων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, τα πιθανά σενάρια εκτείνονται από διαχειρίσιμα έως ιδιαίτερα αρνητικά, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν μια ξεκάθαρη βάση για την πλήρη αξιολόγησή τους.