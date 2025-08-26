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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: 12 «SOS» προτάσεις για την επιβίωση του εμπορίου
ΕΜΠΟΡΙΟ
09:45 - 26 Αυγ 2025

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: 12 «SOS» προτάσεις για την επιβίωση του εμπορίου

Reporter.gr Newsroom
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Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί, για ακόμη μία χρονιά, κορυφαία ευκαιρία διαλόγου και διαμόρφωσης πολιτικής για την επόμενη ημέρα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επίγνωση της ανάγκης για μια συνολική στρατηγική στήριξης του ελληνικού εμπορίου, καταθέτει δημόσια 12 «SOS» προτάσεις.

Πρόκειται, κατά τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, για μια ατζέντα που δεν μπορεί να περιμένει, αφού το εμπόριο, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με κρίσιμες προκλήσεις και ζητά ουσιαστικές λύσεις.

Οι 12 προτάσεις του Συλλόγου είναι:

  • Φορολογική Δικαιοσύνη με σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο: αποκλιμάκωση συντελεστών, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, φορολογική επιβράβευση συνέπειας, επαναφορά αφορολόγητου για μη μισθωτούς, κατάργηση του μνημονιακού τέλους επιτηδεύματος.
  • Μείωση μη μισθολογικού κόστους για να διατηρηθούν και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
  • Ρευστότητα και χρηματοδότηση: ενεργή πολιτική ενίσχυσης εγγυήσεων, μικροχρηματοδοτήσεις, αναμόρφωση πιστοληπτικής αξιολόγησης, ενίσχυση Αναπτυξιακής Τράπεζας.
  • Δίκαιο τραπεζικό περιβάλλον: περιορισμός προμηθειών, επιτοκίων και αυθαίρετων χρεώσεων – ανώτατα όρια (fee caps) στο κόστος POS.
  • Ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός αποκλειστικά για λειτουργικά έξοδα (μισθοδοσία, προμηθευτές, ενοίκια, ενέργεια), ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
  • Αναπτυξιακά προγράμματα χωρίς εξαιρέσεις: ισότιμη πρόσβαση των εμπορικών επιχειρήσεων σε ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Στήριξη της ψηφιακής μετάβασης: προγράμματα για εξοπλισμό και λογισμικό, συγχώνευση πλατφορμών, μείωση κόστους συμμόρφωσης, εξορθολογισμός προστίμων.
  • Καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού: ίσοι φορολογικοί και τελωνειακοί κανόνες με επιχειρήσεις τρίτων χωρών, αυστηροί έλεγχοι σε απομιμήσεις και παρεμπόριο.
  • Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο χρέος: ουσιαστικές ρυθμίσεις, ρεαλιστικές δόσεις και πάγωμα κατασχέσεων για βιώσιμες επιχειρήσεις. Θέσπιση μιας ενιαίας ρύθμισης για όλες τις οφειλές στο Δημόσιο σε 72 έως 120 δόσεις με σταθερό επιτόκιο 3%.
  • Οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης του εμπορίου: ενίσχυση εξωστρέφειας (ηλεκτρονικής και φυσικής), διασύνδεση με τουρισμό, αγροτική παραγωγή και ναυτιλία.
  • Εθνική στρατηγική για το εμπόριο ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης, γιατί το εμπόριο δεν είναι απλά οικονομικός δείκτης, αλλά κοινωνικός ιστός.
  • Θεσμική συμμετοχή στον διάλογο: μόνιμη παρουσία εκπροσώπων εμπορίου στον σχεδιασμό μισθολογικών, φορολογικών, αναπτυξιακών και τεχνολογικών πολιτικών.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Το ελληνικό εμπόριο δεν ζητά χάρη, ζητά στρατηγική. Από τον Πειραιά, την καρδιά του ελληνικού εμπορίου, στέλνουμε στη ΔΕΘ ένα καθαρό μήνυμα: στηρίξτε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δώστε σταθερότητα και εφαρμόστε ρεαλιστικές λύσεις. Μόνο έτσι θα παραμείνει ζωντανή η αγορά και ανταγωνιστική η οικονομία».

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