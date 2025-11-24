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Ευρωαγορές: Ενίσχυση λόγω ελπίδων για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ - Εκτόξευση 10% για τις μετοχές Bayer
Χρηματιστήρια
19:56 - 24 Νοε 2025

Ευρωαγορές: Ενίσχυση λόγω ελπίδων για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ - Εκτόξευση 10% για τις μετοχές Bayer

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα συναλλαγών θετικά, ακολουθώντας προς τα πάνω τις παγκόσμιες αγορές, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό τη Δευτέρα 24/11, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,14% στις 562,88 μονάδες, με τις περισσότερες βασικές αγορές και κλάδους σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

DAX Γερμανίας: 23.253,10 μονάδες (+ 0,70%)

FTSE Βρετανίας: 9.534,91 μονάδες (- 0,05%)

CAC Γαλλίας: 7.959,67 μονάδες (- 0,29%)

ΙΒΕΧ Ισπανίας: 15.995,00 μονάδες (+ 1,09%)

ΜΙΒ Ιταλίας: 42.298,17 μονάδες (- 0,85%)

Η Bayer AG ενισχύθηκε 10,9%, ηγεμονεύοντας στις κερδισμένες της Δευτέρας, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από τη φάση III μελέτης του αντιπηκτικού της Asundexian, φαρμάκου για την πρόληψη εγκεφαλικού.

Αντίθετα, η Novo Nordisk κατρακύλησε 5,8%, περιορίζοντας κάπως τις προηγούμενες απώλειές της, καθώς το φάρμακο semaglutide, ενεργό συστατικό στις θεραπείες διαβήτη και παχυσαρκίας Ozempic και Wegovy, δεν πέτυχε τον βασικό στόχο σε μεγάλη κλινική δοκιμή πιθανής θεραπείας για Αλτσχάιμερ.

Η AstraZeneca πρόσθεσε 0,8% μετά την ανακοίνωση την Παρασκευή ότι θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια σε εργοστάσιο βιολογικών στη Frederick, Maryland, στο πλαίσιο ευρύτερης επέκτασης 50 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς συνεχίζονταν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας για σχέδιο ειρήνης, μετά από αρχική πρόταση 28 σημείων που θεωρήθηκε κυρίως φιλο-ρωσική και απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Η Rheinmetall υποχώρησε 5%, η Renk 4,4%, η Hensoldt 4,6% και η Saab 5,6%. Ο δείκτης Stoxx 600 Aerospace and Defense έκλεισε 2% χαμηλότερα, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν την Κυριακή ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Σε άλλα νέα, οι μετοχές της Anglo American υποχώρησαν 0,9% μετά την απόφαση της αυστραλιανής πολυεθνικής BHP να εγκαταλείψει τα σχέδια για τελευταία προσπάθεια εξαγοράς της βρετανικής ανταγωνίστριάς της.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου, με τις αγορές να τιμολογούν αυτήν τη στιγμή πιθανότητα 69,3% για μείωση ενός τέταρτου της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν βιώσει ταραχώδεις εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας συνδεδεμένων με την τεχνητή νοημοσύνη, που τροφοδότησαν μεγάλο μέρος των κερδών του 2025.

Δεν υπάρχουν σημαντικά δεδομένα ή αποτελέσματα εταιρειών στην Ευρώπη τη Δευτέρα, αλλά οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται για τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό την Τετάρτη, με τις φήμες να οργιάζουν για το βάθος και την έκταση των αυξήσεων φόρων που ενδέχεται να ανακοινώσει η Υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves, στο πλαίσιο προσπάθειας εξισορρόπησης του προϋπολογισμού.

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