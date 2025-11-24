Novo Nordisk: Διψήφια «βουτιά» στη μετοχή λόγω αποτυχημένης κλινικής δοκιμής για το Αλτσχάιμερ

«Βουτιά» 11% σημειώσαν οι μετοχές της Novo Nordisk τη Δευτέρα (24/11), μετά την ανακοίνωση της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας ότι μια πολυαναμενόμενη κλινική μελέτη για το Αλτσχάιμερ δεν κατάφερε να πετύχει το βασικό της τελικό σημείο.

Σύμφωνα με το CNBC, η μελέτη διερευνούσε αν η σεμαγλουτίδη —το δραστικό συστατικό των ιδιαίτερα επιτυχημένων φαρμάκων Ozempic και Wegovy για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους— μπορούσε να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία, οι ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία δεν εμφάνισαν καμία καθυστέρηση στην πρόοδο της νόσου με βάση τη γνωστική αξιολόγηση. Έτσι, η Novo αποφάσισε να σταματήσει την προγραμματισμένη ετήσια παράταση των μελετών.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ, που προκαλεί σοβαρή γνωστική έκπτωση, απώλεια μνήμης και αλλαγές στην προσωπικότητα, αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς τομείς στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Η Novo είχε τονίσει πολλές φορές ότι οι συγκεκριμένες δοκιμές συνεπάγονταν υψηλό ρίσκο. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανή ανταμοιβή ήταν τεράστια: μια επιτυχία θα μπορούσε, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, να αυξήσει τα ετήσια έσοδα της εταιρείας έως και κατά 5 δισ. δολάρια.

«Θεωρήσαμε πως είχαμε την υποχρέωση να εξετάσουμε τις δυνατότητες της σεμαγλουτίδης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επιστημονικός διευθυντής της Novo, Martin Holst Lange, χρησιμοποιώντας το γενικό όνομα του Ozempic. Παρότι η θεραπεία βελτίωσε ορισμένους βιοδείκτες που σχετίζονται με την ασθένεια, αυτό δεν οδήγησε τελικά σε επιβράδυνση της κλινικής επιδείνωσης.