Ένωση Σούπερμαρκετ Ελλάδας για πλαφόν: Συνεργασία με την κυβέρνηση για τη συγκράτηση στις τιμές

Με αφορμή τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αποτροπή πιθανών ανατιμήσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Ένωση Σούπερμαρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) και τα 19 μέλη της δηλώνουν ότι παραμένουν στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο κλάδος των σούπερμαρκετ στηρίζει διαχρονικά τους καταναλωτές, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη συγκράτηση των τιμών.

Όπως τονίζεται, στόχος είναι η προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και η διασφάλιση ότι τα βασικά αγαθά θα παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο προσιτά για τα ελληνικά νοικοκυριά, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στις διεθνείς αγορές.

Όπως τονίζει η ΕΣΕ, η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την Πολιτεία, τα σούπερμαρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες - καταναλωτές.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των Καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.