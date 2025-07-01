Magenta Moments: Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης της COSMOTE TELEKOM

Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments φέρνει σε όλους τους πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, η COSMOTE TELEKOM. Το Magenta Moments, που αναβαθμίζει το COSMOTE DEALS FOR YOU, φέρνει έναν νέο κόσμο προνομίων και εμπειριών, γεμάτο δώρα, διαγωνισμούς και αποκλειστικές προσφορές από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε χώρες όπου δραστηριοποιείται η TELEKOM. Το Magenta Moments είναι διαθέσιμο μέσα από τα apps της COSMOTE TELEKOM και του WHAT’S UP.

Με το Magenta Moments οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM συλλέγουν «καρδιές» μέσα από διάφορες ενέργειες, τις οποίες μπορούν μετά να εξαργυρώσουν, οποιαδήποτε στιγμή, σε αποκλειστικές εμπειρίες, προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες και συμμετοχές σε διαγωνισμούς.

Μοναδικές Magenta Moments εμπειρίες

Αποκλειστικά μέσα στα apps της COSMOTE TELEKOΜ και του WHAT’S UP, στην ενότητα “Moments”, οι πελάτες της εταιρείας μπορούν εύκολα να δουν και να ενεργοποιήσουν τα προνόμια του προγράμματος. Ειδικότερα, στο Magenta Moments οι χρήστες απολαμβάνουν:

πολυάριθμα προνόμια, δώρα και προσφορές από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που συνεχώς εμπλουτίζεται

πρόσβαση για όσους πελάτες ταξιδεύουν στο εξωτερικό σε τοπικές προσφορές χωρών όπου δραστηριοποιείται η TELEKOM (Αυστρία, Ουγγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία)

μοναδικές εμπειρίες στα μεγαλύτερα μουσικά & αθλητικά events, ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσκλήσεις για κινηματογραφικές βραδιές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δωροεπιταγές για shopping κ.ά., τα οποία μπορούν να κερδίσουν μέσα από διαγωνισμούς

τηλεπικοινωνιακά δώρα από την COSMOTE TELEKOM.

Επίσης, στο Magenta Moments, μόνο στην COSMOTE TELEKOM, οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να έχουν 12 μήνες δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro, μια από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων, που παρέχουν στον χρήστη μια τεράστια δεξαμενή διαδικτυακών πληροφοριών.

«Στην COSMOTE TELEKOM θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας αξέχαστες εμπειρίες και μοναδικά προνόμια. Θέλουμε να τους δίνουμε αξία. Γι’ αυτό και φέρνουμε τo Magenta Moments, ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης που οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αξιοποιώντας τη δύναμη της TELEKOM, φέρνουμε ένα ακόμα Magenta προϊόν, κάνοντας πράξη τη νέα μας υπόσχεση, να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας, μέσα από ακόμα πιο προηγμένες, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Ευρύ δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και εξωτερικό

Πάνω από 120 συνεργάτες από κορυφαία brands από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στο Magenta Moments, σε κατηγορίες όπως ξενοδοχεία, ταξίδια, ψυχαγωγία, θέατρα, τεχνολογία, τρόφιμα και ποτά, μόδα, καλλυντικά, κ.ά. Στους συνεργάτες του προγράμματος συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ο Perplexity ΑΙ βοηθός, και οι: Hellenic Seaways, ANEK Lines, IKEA, Sephora, Aegean, Intersport, Uber, Nespresso, Θερινοί Κινηματογράφοι και Village Cinemas, Goody’s, Everest, πρατήρια Shell, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και πολλοί άλλοι.

Συλλογή & εξαργύρωση «καρδιών»

Στο Magenta Moments οι χρήστες συλλέγουν «καρδιές» με:

καθημερινές επισκέψεις στο app της COSMOTE TELEKOM

σύσταση σε φίλους

συμμετοχή σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς

πληρωμή λογαριασμών ή/και ανανεώσεις υπολοίπου στο καρτοκινητό μέσα από το app της COSMOTE TELEKOM, επιλέγοντας «Πληρωμή με payzy app»

παραγγελίες από το ΒΟΧ delivery app

ασφάλεια οχήματος, σπιτιού, σκάφους, απόκτηση κάρτας υγείας ή ανανέωση ασφάλειας στο COSMOTE Insurance

εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΓΕΡΜΑΝΟΣ G+ και αγορές προϊόντων τεχνολογίας ή και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια στο G+

Οι «καρδιές» δεν έχουν χρηματική αξία, είναι προσωπικές και δεν μεταβιβάζονται.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Magenta Moments έχει κάθε χρήστης που είναι 18 ετών, έχει εγκατεστημένο το COSMOTE app ή το WHAT’S UP app και έχει συνδέσει τουλάχιστον μία ενεργή υπηρεσία COSMOTE TELEKOM (οικιακή ή επαγγελματική). O χρήστης πρέπει να έχει κάνει εγγραφή και να έχει αποδεχτεί τους όρους του Προγράμματος.