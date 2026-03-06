ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:38 - 06 Μαρ 2026

COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η COSMOTE TELEKOM και η Vodafone, οι μεγαλύτεροι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, συνεργάζονται για την εισαγωγή καινοτόμων διεπαφών δικτύου APIs (Application Programming Interfaces), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GSMA Open Gateway. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ενισχυμένης ψηφιακής ασφάλειας και πρόληψης απάτης για τις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την κοινή δέσμευση των δύο παρόχων για την προστασία της διαδικτυακής ασφάλειας των χρηστών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόοδο της ψηφιακής οικονομίας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ορόσημο για τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο στην Ελλάδα, καθώς οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για να παράσχουν τα  Number Verification και SIM Swap APIs. Μέσω της κοινής αυτής πρωτοβουλίας, η COSMOTE TELEKOM και η Vodafone ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις παρέχοντάς τους απρόσκοπτη πρόσβαση σε προηγμένες λύσεις ασφάλειας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την καταπολέμηση της απάτης και την διασφάλιση ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

Επαναπροσδιορίζοντας την ψηφιακή ασφάλεια

Έχοντας αναπτυχθεί με βάση το πρότυπο CAMARA, τα Number Verify και SIM Swap APIs αποτελούν πανίσχυρα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης και τη βελτίωση των διαδικασιών ταυτοποίησης.

  • Number Verification: Σχεδιασμένο να επιβεβαιώνει με ασφάλεια και αυτόματα την ταυτότητα ενός χρήστη κατά τη διαδικασία σύνδεσης, το API αυτό εξαλείφει την ανάγκη για κωδικούς μίας χρήσης (OTP) μέσω SMS. Αναβαθμίζοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης σε μια αυτοματοποιημένη λειτουργία, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν πιο ομαλή εμπειρία χρήστη, μειώνοντας παράλληλα τις ευπάθειες που συνδέονται με τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων.
  • SIM Swap: Σχεδιασμένο να ανιχνεύει πότε ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου έχει συνδεθεί πρόσφατα με μια νέα SIM κάρτα, το API αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να μετριάζουν τον κίνδυνο ανάληψης λογαριασμών (account takeover) των πελατών τους από κακόβουλα τρίτα πρόσωπα, ιδίως σε ευαίσθητες συναλλαγές σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό για να βελτιώσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους και να πετύχουν ασφαλέστερες αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους.

Πρόληψη απάτης και απρόσκοπτη εμπειρία

Μέσω της συνεργασίας τους, η COSMOTE TELEKOM και η Vodafone επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα ασφάλειας στην ελληνική αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Εφαρμόζοντας τα συγκεκριμένα APIs, αντιμετωπίζουν κινδύνους, όπως η ανάληψη λογαριασμών από τρίτους και οι αποτυχίες ταυτοποίησης, παρέχοντας στις επιχειρήσεις και τους προγραμματιστές αξιόπιστα εργαλεία για την προστασία των πελατών.

Παράλληλα, οι νέες υπηρεσίες προάγουν την απλότητα και τη διαλειτουργικότητα, παρέχοντας στις ψηφιακές πλατφόρμες σε όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να προσφέρουν ταχύτερες, ασφαλέστερες και απρόσκοπτες εμπειρίες χρήσης. Μέσα στη χρονιά, η COSMOTE TELEKOM και η Vodafone αναμένεται να διαθέσουν το Number Verification v2, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά του και μέσω συνδέσεων εκτός του Mobile δικτύου επικοινωνίας ,όπως WiFi, VPN, κλπ. ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τον αντίκτυπό του στην αγορά.

Ενιαία δέσμευση για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της αγοράς

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει ένα κοινό όραμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανάπτυξης στο ελληνικό οικοσύστημα κινητής τηλεφωνίας, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο, ενώ παράλληλα, αποτελεί και ένα καινοτόμο οικοσύστημα που θα συμβάλλει στην ψηφιακή ανάπτυξη πολλών εφαρμογών στο μέλλον.

Παγκόσμιες προοπτικές μέσω του GSMA Open Gateway

Η κοινή πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το παγκόσμιο GSMA Open Gateway, στο οποίο εντάχθηκε η Ελλάδα στο φετινό  Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, και το οποίο ενώνει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα από όλο τον κόσμο μέσω APIs. Με 85 ομίλους παρόχων που εκπροσωπούν 300 δίκτυα και καλύπτουν το 81% των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει περαιτέρω την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να επεκταθούν διεθνώς και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων σε διασυνοριακό επίπεδο.

«Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε λύσεις που ωφελούν τους πελάτες μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που βασίζονται καθημερινά στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Είμαστε υπερήφανοι που παρέχουμε εργαλεία τα οποία επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα ασφάλειας, αποτελούν παράδειγμα καινοτομίας και συμβάλλουν σε μια ομαλότερη ψηφιακή εμπειρία για τον πελάτη. Παράλληλα, αξιοποιώντας σημαντικές συνέργειες με τον Όμιλο TELEKOM, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας.», δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ.

«Το λανσάρισμα των APIs για την πρόληψη απάτης στην ελληνική αγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να κάνουμε τις ψηφιακές συναλλαγές ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές», δήλωσε η Johanna Wood, Διευθύντρια Network APIs της Vodafone. «Καθώς οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, η ανάγκη για ανίχνευση της απάτης σε πραγματικό χρόνο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Τα API μας έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνονται απρόσκοπτα στα υπάρχοντα συστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προλαμβάνουν την απάτη, να προστατεύουν τους πελάτες και να εξελίσσονται με σιγουριά σε ένα περίπλοκο περιβάλλον απειλών».

Ο Henry Calvert, επικεφαλής δικτύων της GSMA, δήλωσε τα εξής: «Οι μεγαλύτεροι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα θα διευκολύνουν τις τράπεζες και τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου να προστατεύουν τους πελάτες τους από την αυξανόμενη απειλή των ψηφιακών απατών, μέσω της εισαγωγής API για την πρόληψη της απάτης και την επαλήθευση της ταυτότητας. Τα τυποποιημένα, παγκόσμια API θα επιτρέψουν στους προγραμματιστές να επιταχύνουν τη δημιουργία και την εμπορευματοποίηση εφαρμογών σε πολλαπλές αγορές, παρέχοντας παράλληλα πιο ασφαλείς, απρόσκοπτες και απλές εμπειρίες χρήσης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BofA - Ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων: Πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εντάσεις την πιστωτική αγορά
Ομόλογα

BofA - Ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων: Πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εντάσεις την πιστωτική αγορά

Πόλεμος στο Ιράν, πίεση στο Πεκίνο: Πώς αλλάζει το σκηνικό πριν από το τετ α τετ Τραμπ–Σι
Ειδήσεις

Πόλεμος στο Ιράν, πίεση στο Πεκίνο: Πώς αλλάζει το σκηνικό πριν από το τετ α τετ Τραμπ–Σι

Αφιέρωμα των FT στον Γιώργο Προκοπίου: «Κουρσάρος» των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία

Αφιέρωμα των FT στον Γιώργο Προκοπίου: «Κουρσάρος» των Στενών του Ορμούζ

Eurostat: Με ρυθμό 1,5% «έτρεξε» η ευρωπαϊκή οικονομία το 2025
Οικονομία

Eurostat: Με ρυθμό 1,5% «έτρεξε» η ευρωπαϊκή οικονομία το 2025

Ο... ντεμέκ «Τρυγαίος» Τραμπ έχει εγκρίνει επιθέσεις σε οκτώ χώρες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο... ντεμέκ «Τρυγαίος» Τραμπ έχει εγκρίνει επιθέσεις σε οκτώ χώρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών
Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της
Τεχνολογία

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:13

Φόβοι για στασιμοπληθωρισμό στην Ευρώπη: Η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 17:04

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου στον ΟΛΠ

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 16:58

Optima Bank: Υπεράλυψη κατά 11 φορές για το ομόλογο ύψους €200 εκατ.

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 16:57

ΣΕΒ: Νέα συλλογική σύμβαση για Τεχνολόγους και Επιστήμονες Τροφίμων έως το 2029

Υγεία
11/06/2026 - 16:51

Γεωργιάδης: Σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη του κλάδου των ημιαγωγών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:50

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός χονδρικής επιταχύνθηκε στο 6,5% τον Μάιο

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:46

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι

Εργασιακά
11/06/2026 - 16:43

e-ΕΦΚΑ: Από το Σάββατο 13/6 προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:36

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:35

Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Ομόφωνη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β. – «Αναγκαία και μήνυμα σταθερότητας»

Πολιτική
11/06/2026 - 16:32

Φαραντούρης: Φτάνει ο εμπαιγμός – Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα ρυθμισμένα δάνεια

Πολιτική
11/06/2026 - 16:23

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:17

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

Ακίνητα
11/06/2026 - 16:12

Σπίτι μου Ι και ΙΙ: Τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την επιτυχία των προγραμμάτων

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 16:07

Δήμος Αθηναίων: Καλέστε στο 1595 και κλείστε ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 16:01

Το ΠΑΣΟΚ πάει για ανένδοτο κατά των δημοσκόπων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:01

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε απόψε σκληρά το Ιράν - Θα καταλάβουμε τις πετρελαϊκές υποδομές

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 15:51

Το «πήγαιν’ έλα» με την ώρα μετάδοσης της συνέντευξης Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1

Ειδήσεις
11/06/2026 - 15:46

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων στο 2,25% – Στροφή στη νομισματική πολιτική με φόντο τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

Υγεία
11/06/2026 - 15:43

3ο ΣΦΕΕ Summit: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ καινοτομίας και δημοσιονομικής σταθερότητας

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 15:37

Δυναμικό «παρών» έδωσε η ελίν στα Ποσειδώνια 2026 παρουσιάζοντας αξιόπιστες λύσεις για τη σύγχρονη ναυτιλία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 15:32

Δένδιας: Νέα αμυντική εποχή με drones, εγχώρια παραγωγή και «Ατζέντα 2030»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 15:17

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:58

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 14:55

Εξάρχου: Ο Κάθετος Διάδρομος θα συμβάλλει στην ενεργειακή ισορροπία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 14:50

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι – «Δεν εγκρίθηκαν οι απαραίτητες αμυντικές δαπάνες»

Εμπορεύματα
11/06/2026 - 14:35

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 14:27

Ναυτιλία, ναυπηγεία και λιμάνια σε κοινό μέτωπο: Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Νομίσματα
11/06/2026 - 14:23

Κερδίζει έδαφος το Bitcoin στα $63.000 – Θεαματικό «άλμα» στα alts

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ