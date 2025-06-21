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Κεφαλογιάννη: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει θετικά – Πρόκληση η διαχείριση αβεβαιότητας λόγω Μέσης Ανατολής
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:40 - 21 Ιουν 2025

Κεφαλογιάννη: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει θετικά – Πρόκληση η διαχείριση αβεβαιότητας λόγω Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Θετικό ξεκίνημα καταγράφει η φετινή τουριστική περίοδος, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μιλώντας στο MEGA υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Οποιαδήποτε μεγάλη ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την περιφερειακή σταθερότητα και, κατ’ επέκταση, για την πορεία του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που επηρεάζεται άμεσα από εξωγενείς παράγοντες, γι’ αυτό και η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ διατηρεί ενεργό ρόλο στη σταθερότητα της περιοχής ως χώρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου με ευρωπαϊκό προσανατολισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με την ίδια, το πρώτο πεντάμηνο του 2025 έχει ήδη αποτυπώσει θετικές ενδείξεις: «Προερχόμαστε από δύο χρονιές ρεκόρ και φέτος καταγράφεται αύξηση, ωστόσο δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα ρεκόρ, αλλά η βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, με οφέλη που διαχέονται σε όλους τους πολίτες και σε όλη την επικράτεια».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν γενικευμένες επιπτώσεις στον τουρισμό, αν και έχει διακοπεί η αεροπορική σύνδεση με το Ισραήλ. «Το αίσθημα ασφάλειας είναι κρίσιμο και η Ελλάδα παραμένει από τους πιο σταθερούς και ασφαλείς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή – αυτό είναι στρατηγικό μας πλεονέκτημα», δήλωσε.

Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έδωσε έμφαση και στον ρόλο του εσωτερικού τουρισμού. «Η εσωτερική τουριστική κίνηση είναι πολύ σημαντική και στηρίζει σταθερά την οικονομία του τουρισμού. Γι’ αυτό και φέτος προχωρήσαμε σε κατανομή των vouchers του προγράμματος ‘Τουρισμός για Όλους’ ώστε να ενισχύσουμε τις περιόδους χαμηλής ζήτησης».

Στο επίκεντρο η ποιοτική ανάπτυξη και η βιωσιμότητα τόνισε η υπουργός Τουρισμού τονίζοντας: «Το όραμά μας για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού βασίζεται στο μέτρο, τη βιωσιμότητα και την ένταξη όλων στην τουριστική επιτυχία. Θέλουμε το μέρισμα του τουρισμού να επιστρέφει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες», τόνισε η υπουργός, προσθέτοντας ότι πέρα από τις παραδοσιακές αγορές (Ευρώπη), η κυβέρνηση στοχεύει στη διεύρυνση της τουριστικής βάσης με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές των ΗΠΑ και της Ινδίας.

Εργαζόμενοι και βραχυχρόνια μίσθωση

Κλείνοντας, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, αλλά και στη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία στην τουριστική ανάπτυξη, χωρίς επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και της αγοράς κατοικίας.

«Ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο και ισόρροπο πλαίσιο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε.

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