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Αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων και αφίξεων – Πιεσμένα τα ξενοδοχεία της Αθήνας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:27 - 31 Αυγ 2025

Αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων και αφίξεων – Πιεσμένα τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτή εικόνα παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισμός το φετινό καλοκαίρι, καθώς τα έσοδα και οι διεθνείς αφίξεις κινούνται ανοδικά, ενώ την ίδια στιγμή τα ξενοδοχεία – κυρίως στην Αθήνα – καταγράφουν πτώση στη μέση πληρότητα και μείωση στον δείκτη εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού και του ΙΝΣΕΤΕ αναδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στην αυξημένη τουριστική ζήτηση και σταθερά ή μειωμένα αποτελέσματα των ξενοδοχείων, με τον έντονο ανταγωνισμό από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης να εντείνει τις πιέσεις. Η Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη, ωστόσο υπολείπεται σημαντικά από πόλεις όπως η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.

Όσον αφορά την πορεία των αθηναϊκών ξενοδοχείων, τα στοιχεία της ΕΞΑ δείχνουν ότι ο Ιούλιος 2025 είχε αρνητικό πρόσημο, με τη μέση πληρότητα να πέφτει στο 83,3%, από 86,4% τον Ιούλιο 2024 (πτώση 3,6%), ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο 2023 η μείωση φτάνει το -5,7%. Τον Ιούνιο είχε ήδη σημειωθεί κάμψη 2%. Παρά τη μικρή άνοδο στη μέση τιμή δωματίου (ADR) στα 207,85 ευρώ (+1,1%), το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) μειώθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας τα 173,19 ευρώ.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, τα αποτελέσματα των ξενοδοχείων της Αθήνας παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2024, κυρίως χάρη στην καλή πορεία του πρώτου τριμήνου. Η μέση πληρότητα έφτασε το 75,8% (+0,4%), η μέση τιμή δωματίου διαμορφώθηκε στα 176,18 ευρώ (+1,6%) και το RevPAR στα 133,49 ευρώ (+2%). Αντίθετα, ιδιαίτερα πιεσμένα εμφανίζονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων, με τους δείκτες να υποχωρούν από τον Μάρτιο.

Σε σχέση με άλλες τουριστικές μητροπόλεις, η Αθήνα διατηρεί καλύτερη εικόνα από την Κωνσταντινούπολη, ωστόσο υστερεί απέναντι στη Ρώμη, τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη. Στο ADR, η Αθήνα είχε αύξηση 1,6%, ενώ οι ανταγωνίστριες πόλεις κατέγραψαν μεγαλύτερες αυξήσεις: 3% η Ρώμη, 4,9% η Μαδρίτη και 2,4% η Βαρκελώνη. Στην Κωνσταντινούπολη, αντιθέτως, σημειώθηκε πτώση 1,9%. Στο RevPAR, η Αθήνα εμφάνισε μείωση 2%, ενώ η Μαδρίτη (+4,8%), η Ρώμη (+2%) και η Βαρκελώνη (+1,3%) κινήθηκαν ανοδικά, με την Κωνσταντινούπολη να υποχωρεί κατά 3%.

Στον αντίποδα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 κατέγραψαν άνοδο 11% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας τα 7,659 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις δαπάνες τόσο των επισκεπτών από την Ε.Ε. (+8,5%) όσο και από τρίτες χώρες (+13,7%). Από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 3,291 δισ. ευρώ (+7,7%), ενώ από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. έφτασαν τα 779 εκατ. ευρώ (+12,4%). Ειδικά από τη Γερμανία οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 13,5% (1,366 δισ. ευρώ), από τη Γαλλία κατά 2,1% (456 εκατ. ευρώ), ενώ από την Ιταλία σημειώθηκε άνοδος 9% (345 εκατ. ευρώ). Από τις χώρες εκτός Ε.Ε., οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν 7,3% (1,082 δισ. ευρώ), ενώ από τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν κατά 29,4% (704 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθαν σε 15,2 εκατ., αυξημένες κατά 5,3% σε σχέση με πέρσι. Τον Ιούλιο μόνο καταγράφηκαν 4,9 εκατ. αφίξεις (+4,6%). Η Κρήτη είχε 3 εκατ. αφίξεις (+4,2%), τα Δωδεκάνησα 2,4 εκατ. (+1,4%) και τα Ιόνια Νησιά 2,2 εκατ. (+4,5%). Στην Πελοπόννησο καταγράφηκε άνοδος 9,6%, ενώ οι Κυκλάδες ήταν η μόνη περιοχή με μείωση (-7,4%).

Την ίδια ώρα, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει την εκρηκτική της άνοδο. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων έσπασε διαδοχικά ρεκόρ: 236 χιλ. τον Μάιο, 242 χιλ. τον Ιούνιο και 246 χιλ. τον Ιούλιο – το υψηλότερο επίπεδο από το 2019. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις διαθέσιμες κλίνες, που έφτασαν το 1,078 εκατ. τον Ιούλιο, αυξημένες κατά 57 χιλ. σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024.

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