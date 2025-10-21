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Συνάντηση Κεφαλογιάννη με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Θετικά τα μηνύματα του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22:15 - 21 Οκτ 2025

Συνάντηση Κεφαλογιάννη με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Θετικά τα μηνύματα του ελληνικού τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικά μηνύματα για την πορεία του τουρισμού και σημαντική αύξηση στα έσοδα, τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στο υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου και ο Ειδικός Σύμβουλος της υπουργού, Κωνσταντίνος Ζήκος.

Από την πλευρά της ΠΟΞ παρέστησαν ο Πρόεδρος Γιάννης Χατζής, ο Αναπληρωματικός Πρόεδρος Μανώλης Γιαννούλης, ο Β' Αντιπρόεδρος Ηρακλής Τσιτλακίδης, ο Γ' Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Μαρινάκος, ο Γενικός Γραμματέας 'Αγγελος Καλλίας, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών Γεράσιμος Τιμοθεάτος, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Χαράλαμπος Βούλγαρης, ο Έφορος Διεθνών Σχέσεων Ιορδάνης Μιχαηλίδης, το μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνα Σβύνου και ο Νομικός Σύμβουλος Νίκος Ζωητός.

Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι η αύξηση των τουριστικών εσόδων αποτελεί σαφή ένδειξη της ανθεκτικότητας και της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία και στην απασχόληση. Όπως σημείωσε, στόχος του υπουργείου είναι η διατήρηση αυτής της θετικής πορείας, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη διάχυση των ωφελειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά της ΠΟΞ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφεραν ότι η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων τόσο για τα ξενοδοχεία όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κλάδου ανέδειξαν τη θετική συμβολή στον τομέα της φιλοξενίας, της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Τουρισμού για τη ρύθμιση του πλαισίου μίσθωσης των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, και τονίστηκε η συμβολή της πρωτοβουλίας αυτής, μεταξύ άλλων, και σε κοινωνικά ζητήματα όπως το στεγαστικό.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε η σημασία των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) και αναδείχθηκε η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και προβολής των προορισμών, κάτι που συμβάλλει ουσιαστικά στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το υπουργείο εξετάζει τρόπους ενίσχυσης και εμπλουτισμού του θεσμού των DMMOs, καθώς και της προβολής των προορισμών, θέμα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού.

Επίσης, αναφορά έγινε και στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, με την υπουργό να τονίζει ότι για πρώτη φορά προωθείται στρατηγικά η ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, κάτι που αποτυπώνεται σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το υπουργείο Τουρισμού, έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και δράσεων προβολής. Η υλοποίηση άλλωστε αυτής της στρατηγικής έχει ως αποτέλεσμα τόσο για το 2024 όσο και για το 2025 τη σημαντική αύξηση των εσόδων κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε αναφορά και στην πρόοδο των ενεργειών για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, σε ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού που υπηρετεί τον κλάδο.

Κλείνοντας, συζητήθηκαν εκτενώς προτάσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, στην κατεύθυνση υλοποίησης του κοινού στρατηγικού στόχου ενίσχυσης της επισκεψιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

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