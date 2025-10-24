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Ταχιάος: Η ασφάλεια των πολιτών πάνω απ’ όλα - Μετρό, Flyover και Καλαμαριά αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:30 - 24 Οκτ 2025

Ταχιάος: Η ασφάλεια των πολιτών πάνω απ’ όλα - Μετρό, Flyover και Καλαμαριά αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην ασφάλεια των πολιτών ανέδειξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο Ραδιόφωνο του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. 

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό, το Flyover, αλλά και στην ολοκλήρωση της σήραγγας της Κατερίνης.

Η πρόοδος των έργων της συμπρωτεύουσας

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού είναι ο βασικός λόγος για τη διακοπή λειτουργίας του μετρό για έναν μήνα, τονίζοντας ότι βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο στάδιο, αυτό των δοκιμών και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Επανέλαβε πως το έργο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος με ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2026.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της εισιτηριοδιαφυγής, σημείωσε ότι θα αντιμετωπιστεί άμεσα με την επαναλειτουργία του μετρό, ενώ το ενιαίο εισιτήριο για μετρό και λεωφορεία προχωρά υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Για την επέκταση προς Καλαμαριά, εξήγησε πως οι δοκιμές έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά απομένει η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των νέων και παλαιών συστημάτων. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι προχωρούν οι μελέτες για την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ένταξή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι η διάνοιξη της οδού Πόντου «θα αλλάξει την Καλαμαριά», αναφέροντας πως η κυβέρνηση συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις απαλλοτριώσεις, με στόχο η ολοκλήρωση του έργου να συνδεθεί χρονικά με την παράδοση του μετρό.

Σχετικά με το Flyover, ανέφερε ότι το έργο έχει ξεπεράσει το 30% της υλοποίησης και προχωρά με ταχύ ρυθμό. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, καθώς η αποπληρωμή θα γίνει μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας μετά την έναρξη λειτουργίας του. «Τώρα πια η πρόοδος είναι ορατή σε όλη την πόλη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τη σήραγγα της Κατερίνης

Αναφερόμενος στην πρόσφατη αναβάθμιση της σήραγγας της Κατερίνης, κόστους 27 εκατ. ευρώ, τόνισε ότι το έργο αφορά άμεσα την οδική ασφάλεια, καθώς η σήραγγα πλέον πληροί πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. «Πλέον, όλες οι σήραγγες στους αυτοκινητοδρόμους από Αθήνα έως Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι απολύτως ασφαλείς», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός επεσήμανε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση «κοσμογονίας έργων», που στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές.

«Η ασφάλεια των πολιτών και η ομαλή λειτουργία των έργων είναι απόλυτη προτεραιότητα», κατέληξε ο Νίκος Ταχιάος.

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