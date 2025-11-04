Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία για το νέο τεχνικό πρόβλημα

Η εταιρεία Thema απέδωσε το σημερινό πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, που οδήγησε σε συνωστισμό και καθυστερήσεις, σε τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε σε συρμό κατά τη διάρκεια της στάσης του στην αποβάθρα του σταθμού «Πανεπιστήμιο» και πριν την αναχώρησή του προς τον επόμενο σταθμό.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, κατά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κανονικά στην αποβάθρα, ενώ για τη μεταφορά του συρμού στο Αμαξοστάσιο ακολουθήθηκε η διαδικασία σύζευξης συρμών (train coupling). Σε αυτή τη διαδικασία, ένας λειτουργικός συρμός χωρίς επιβάτες προσδένεται στον συρμό που πρέπει να απομακρυνθεί και τον μετακινεί με ασφάλεια προς το Αμαξοστάσιο.

Η εταιρεία τονίζει πως «στο Μετρό Θεσσαλονίκης κάθε διαδρομή εκτελείται μόνο όταν πληρούνται απόλυτα όλες οι συνθήκες ασφαλείας και εφαρμόζονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του μετρό Θεσσαλονίκης:

«Σήμερα Τρίτη 4/11/2025 και ώρα 08.20, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στο σταθμό ‘Πανεπιστήμιο’, στην τροχιά 1, τεχνικό ζήτημα εμφανίστηκε σε συρμό, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αποβάθρα και πριν την αναχώρησή του προς τον επόμενο σταθμό. Βάσει πρωτοκόλλου, πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση των επιβατών στην αποβάθρα του σταθμού. Για τη μεταφορά του συρμού στο Αμαξοστάσιο εφαρμόστηκε η σχετική για την περίπτωση, πιστοποιημένη από τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ασφάλειας λειτουργίας (TUV Rheinland), διαδικασία απομάκρυνσης του συρμού.

Σύμφωνα με αυτή και σε απόλυτη ταύτιση με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται σύζευξη συρμών (train coupling), κατά την οποία λειτουργικός συρμός χωρίς επιβάτες, προσδένεται στον προς απομάκρυνση συρμό και τον μετακινεί με ασφάλεια στο Αμαξοστάσιο. Η σύζευξη συρμών εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες διεθνώς, σε όλα τα συστήματα μετρό και στους σιδηροδρόμους, εντάσσεται στα αναγνωρισμένα σενάρια κανονικής ή υποβαθμισμένης λειτουργίας, και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας συρμός που εμφανίζει τεχνικό ζήτημα (είτε φέρει επιβαίνοντες, είτε όχι), χρειάζεται να μετακινηθεί στον προορισμό του.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όλοι οι σταθμοί της Γραμμής εξυπηρετήθηκαν με εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφορίας.

Η εταιρεία ΤΗΕΜΑ σας ευχαριστεί για την κατανόηση και τη συνεργασία, εγγυάται ότι η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη και διαβεβαιώνει ότι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας».