ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρωτιά στις συγκοινωνίες ΟΣΥ με 40%

Την πρώτη θέση στις αρχαιρεσίες του σωματείου εργαζομένων της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) κατέλαβε η παράταξη «Αλλαγή Πορείας – ΕΝΟΤΗΤΑ», συγκεντρώνοντας ποσοστό 40%, σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης, η οποία κάνει λόγο για «ιστορική νίκη» και «πρωτιά».

Στην ίδια ανακοίνωση, η παράταξη αναφέρει ότι το αποτέλεσμα «ανέτρεψε κάθε πρόβλεψη» και αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, συγχαίρει για τη συμβολή τους στην εκλογική επίδοση τους κ. Κώστα Λίβα και κ. Σταύρο Σιάνο.

Η «Αλλαγή Πορείας – ΕΝΟΤΗΤΑ» εκφράζει ακόμη την εκτίμηση ότι οι εργαζόμενοι στην ΟΣΥ «ενωμένοι πλέον» θα διεκδικήσουν από καλύτερη θέση τα δικαιώματά τους στις συγκοινωνίες, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», Τάσος Γκιάτης, ανέφερε ότι «όπου υπάρχουν πραγματικοί εργαζόμενοι και όχι σωματεία “σφραγίδες” η παράταξή μας βγαίνει πάντα ενισχυμένη», προσθέτοντας ότι «η ιστορική νίκη στις συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ανήκει στους εργαζόμενους και στα στελέχη της παράταξης».

Ο κ. Γκιάτης σημείωσε επίσης ότι το αποτέλεσμα αφιερώνεται «στον οραματιστή, φυσικό ηγέτη του χώρου» Φώτη Νικολακόπουλο, ο οποίος, όπως ανέφερε, έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τον περασμένο Δεκέμβριο.