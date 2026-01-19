Χρηματιστήριο: Τα σημεία προβληματισμού πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις στο άνοιγμα του 2026

Το ελληνικό χρηματιστήριο χρειάστηκε μόλις ένα 15νθήμερο για να δώσει στους πιστούς επενδυτές αποδόσεις που σε άλλες αγορές (ομολογιακές κα) απαιτούνται τουλάχιστον 12 μήνες, με τον ΓΔ να καταγράφει +5,9%, ενώ σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν στην υπεροχή των ελληνικών τραπεζών τα κέρδη είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά και φτάνουν ήδη στο +14,3% για τον ΔΤΡ. Η απόδοση αυτή ισούται με αυτή του δείκτη S&P αλλά για περίοδο 12+ μηνών (από 1.1.2025).

Ακόμα πιο εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις επιμέρους τραπεζικών μετοχών, με την ΕΥΡΩΒ στο +16% από την αρχή του χρόνου και την ΠΕΙΡ στο +19% και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον με ρεκόρ τζίρου (εβδομαδιαίος στα 1,5 δις ευρώ ή 300 εκ. / ημέρα) με τις τράπεζες να καλύπτουν περίπου το 55% της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η ισχυρή υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας (Moody’s) αλλά και ιδίως της ελληνικής αγοράς (JP Morgan, UBS, Morgan Stanley κα) από διεθνείς οίκους έχει φέρει την αγορά σε μια φάση άτυπης αναβάθμισης με τις εισροές από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια να έχουν αυξηθεί σημαντικά στο ξεκίνημα του 2026, με την συνολική συμμετοχή τους σίγουρα υψηλότερα από το 70% που έδειχναν τα τελευταία δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία και με βασική στόχευση τον τραπεζικό κλάδο – ο οποίος έτσι και αλλιώς συμμετέχει κατά 43% στην διαμόρφωση του ΓΔ.

Πέραν των τραπεζών σημαντικές εισροές υπάρχουν και σε γνωστές βιομηχανικές εταιρίες (TITAN, όμιλος Viohalco κα) σε utilities (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ κα) με αποτέλεσμα την καταγραφή πολυετών υψηλών ή/και ιστορικών ρεκόρ από τις εισηγμένες που σταδιακά αποτιμώνται με όρους ευρωπαϊκούς παρά ελληνικούς (x ebitda).

Το σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον με τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού (πρωτογενή 8 δις αλλά και συνολικά) μαζί με τις εκτιμήσεις για άλλο ένα έτος ρεκόρ στον τουριστικό κλάδο για το 2025 (τουλάχιστον με βάση τα πρόδρομα στοιχεία από την επιβατική κίνηση εξωτερικού όπως αυτή αναγράφεται στα μεγέθη του ΔΑΑ και των 14 αεροδρομίων της Fraport) συναινούν στο rerating της αγοράς και δικαιολογούν την διατήρηση του θετικού momentum.

Παράλληλα επιχειρηματικές κινήσεις εξωστρέφειας διαφόρων κλάδων (πληροφορική, ενέργεια, βιομηχανία) και εταιριών δείχνουν ότι οι εισηγμένες έχουν αποφασίσει ότι το επόμενο βήμα έχοντας ξεπεράσει τα χρόνια της κρίσης χρέους πρέπει να είναι μέσω συνεργασιών, εξαγορών, γεωγραφικής και προιοντικής εξάπλωσης στο εξωτερικό, κάτι που μεγαλώνει ι την πίτα των εσόδων αλλά ταυτόχρονα τονίζει και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απαιτούνται σε διεθνές επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο εξαγορές όπως αυτές που ανακοίνωσε πρόσφατα ο ΤΙΤΑΝ σε Τουρκία και κυρίως ΗΠΑ οδηγούν σε υψηλότερες προσδοκίες εσόδων, κερδών και αποτίμησης ενώ και η πρόσφατη ανακοίνωση από την Metlen για την πρώτη μικρή παραγωγή γαλλίου – εργοστασιακή όχι εργαστηριακή – επιβεβαιώνει ότι μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να είναι οι πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Αν έπρεπε σε αυτό το θετικό χρηματιστηριακό περιβάλλον να αναφέρουμε κάποια σημεία προβληματισμού θα τα συνοψίζαμε στα παρακάτω:

Η πραγματικά εντυπωσιακή άνοδος δεν διαχέεται σε όλη την αγορά με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση (από 1.1.26 ο FTSE είναι στο +6,6% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM μόλις στο +0,7%).

είναι στο ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης μόλις στο Κατ’ αναλογία ο τζίρος των συναλλαγών επικεντρώνεται σε λίγες μετοχές (>από το 80% στις 10 πρώτες)

των συναλλαγών επικεντρώνεται σε λίγες μετοχές (>από το 80% στις 10 πρώτες) Οι συγκριτικοί δεικτες αποτίμησης (Ρ/Ε, Ρ/Β) έχουν προσεγγίσει τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

(Ρ/Ε, Ρ/Β) έχουν προσεγγίσει τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν έχουν προεξοφληθεί από τις αγορές συνολικά κάτι που δεν αποκλείει υψηλή μεταβλητότητα και αλλαγή στάσης σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης.

Το τελευταίο ζήτημα ίσως είναι και το πλέον σημαντικό ειδικά αν υπάρξει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ευρώπης με αφορμή τις αμερικανικές διαθέσεις για την Γροιλανδία, εξέλιξη που όπως ανέφερε και ο οίκος Fitch σε report του μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση στην αξιολόγηση ευρωπαϊκών κρατών αλλά και επαναφορά του εμπορικού πολέμου στην Ευρώπη με απρόβλεπτες συνέπειες για οικονομίες και αγορές.

Μέχρι τότε οι επενδυτές θα συνεχίζουν να υποεκτιμούν τους κινδύνους στοχεύοντας σε αγορές, δείκτες και μετοχές που θα ξεχωρίσουν, με το ΧΑ να βρίσκεται σε καθαρά ανοδικό κανάλι με το κάτω εύρος να περνάει από το 2165 και το άνω όριο να εκτιμάται στα επίπεδα των 2330 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης