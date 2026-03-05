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Η νέα σύνθεση του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:28 - 05 Μαρ 2026

Η νέα σύνθεση του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της ΟΦΑΕ στις 22 Φεβρουαρίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη δημοκρατική λειτουργία και τη θεσμική σταθερότητα της Ομοσπονδίας. Κατόπιν της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και αναλαμβάνει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας για τη νέα τριετή θητεία.

Οι θέσεις του Προεδρείου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία, σε κλίμα συναίνεσης και υπευθυνότητας.

Η νέα σύνθεση του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Δημήτριος Φωκαΐδης
  • Α’ Αντιπρόεδρος (Αναπληρωτής Πρόεδρος): Συμεών Καλομοίρης
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Πεζίκογλου
  • Γ’ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Πιτσάκης
  • Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Κενανίδης
  • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ταουλάντ Ζούρι
  • Ταμίας: Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης
  • Μέλος: Δημήτριος Τσαουσίδης
  • Μέλος: Γεώργιος Τσιβρανίδης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την ευθύνη της συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης του έργου της ΟΦΑΕ, σε μια περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων για τον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Με ενότητα, θεσμική σοβαρότητα και στρατηγική προσέγγιση, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, να παρεμβαίνει τεκμηριωμένα στη διαμόρφωση πολιτικών και να ενισχύει τη θέση των Ελλήνων οδικών μεταφορέων στο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η εμπιστοσύνη των μελών αποτελεί ισχυρή εντολή για συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

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