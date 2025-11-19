16:32 - 19 Νοε 2025

Διεθνής διάκριση για την Πειραιώς από το Euromoney “Greece’s Best Cash Management Bank”

Η Πειραιώς αναδείχθηκε “Greece’s Best Cash Management Bank” στο πλαίσιο του θεσμού Euromoney Transaction Banking Awards 2025. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας στη διαχείριση της ρευστότητας και στην αυτοματοποίηση των καθημερινών εισπράξεων των πελατών της, στη  συνεχή επένδυση στην καινοτομία και στη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συναλλακτικής τραπεζικής προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025 στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή επιβράβευση της στρατηγικής της Πειραιώς για την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων της Συναλλακτικής Τραπεζικής, για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και για την παροχή αποτελεσματικών εργαλείων που ενισχύουν τη λειτουργική ευελιξία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ο Θάνος Βλαχόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Πειραιώς, ανέφερε: «Η διάκριση ως Greece’s Best Cash Management Bank αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή και επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Είναι μια αναγνώριση που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους της Πειραιώς, οι οποίοι εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση για να προσφέρουν αξία στους πελάτες μας και να στηρίζουν την ελληνική οικονομία».

