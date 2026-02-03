Alpha Bank: Νέα έκδοση senior preferred ομολόγου 7ετούς διάρκειας

Η Alpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred) σε ευρώ, διάρκειας επτά ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στο τέλος του έκτου έτους (7NC6). Σύμφωνα με την τράπεζα, η συγκεκριμένη διάρκεια είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με το χρηματοδοτικό της προφίλ και συμβάλλει τόσο στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης όσο και στη βελτιστοποίηση της κατανομής των λήξεων.

Παράλληλα, παρέχεται στους επενδυτές που κατέχουν υφιστάμενο ομόλογο ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και επιτοκίου 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, η επιλογή πρόωρης ρευστοποίησης ή ανταλλαγής του με τη νέα έκδοση. Στην υλοποίηση της συναλλαγής συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Προτείνουσα») γνωστοποίησε ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2026 απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατόχους προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), σε ευρώ, λήξεως 2027, συνολικού ποσού 450 εκατ. ευρώ (ISIN: XS2562213145), προκειμένου να προσφέρουν τις ομολογίες τους για εξαγορά με μετρητά από την ίδια την Τράπεζα (η «Πρόταση»).

Η Πρόταση διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό δελτίο με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2026. Στην Ελλάδα, απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 4 και 30 του Ν. 4514/2018.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των ομολογιών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της Πρότασης τελεί υπό προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η επιτυχής έκδοση νέας σειράς προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές.

Κατά τη διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών, η Προτείνουσα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να δώσει προτεραιότητα σε επενδυτές που κατέχουν τις υφιστάμενες ομολογίες και έχουν δεσμευτικά δηλώσει την πρόθεσή τους να τις προσφέρουν προς εξαγορά, είτε απευθείας στην Τράπεζα είτε μέσω των Διαχειριστών της Πρότασης.

Η συγκεκριμένη κίνηση στοχεύει στην αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Τράπεζας αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν τόσο ως Διαχειριστές της Πρότασης όσο και ως από κοινού επικεφαλής διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Αναφορικά με τη συμμόρφωση, οι Νέες Ομολογίες απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά MiFID II, καθώς και σε επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δεν έχει συνταχθεί ούτε πρόκειται να συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, δεν έχει ληφθεί ούτε πρόκειται να ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για τη δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.