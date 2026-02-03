ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank: Νέα έκδοση senior preferred ομολόγου 7ετούς διάρκειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:51 - 03 Φεβ 2026

Alpha Bank: Νέα έκδοση senior preferred ομολόγου 7ετούς διάρκειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Alpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred) σε ευρώ, διάρκειας επτά ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στο τέλος του έκτου έτους (7NC6). Σύμφωνα με την τράπεζα, η συγκεκριμένη διάρκεια είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με το χρηματοδοτικό της προφίλ και συμβάλλει τόσο στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης όσο και στη βελτιστοποίηση της κατανομής των λήξεων.

Παράλληλα, παρέχεται στους επενδυτές που κατέχουν υφιστάμενο ομόλογο ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και επιτοκίου 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, η επιλογή πρόωρης ρευστοποίησης ή ανταλλαγής του με τη νέα έκδοση. Στην υλοποίηση της συναλλαγής συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Προτείνουσα») γνωστοποίησε ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2026 απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατόχους προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), σε ευρώ, λήξεως 2027, συνολικού ποσού 450 εκατ. ευρώ (ISIN: XS2562213145), προκειμένου να προσφέρουν τις ομολογίες τους για εξαγορά με μετρητά από την ίδια την Τράπεζα (η «Πρόταση»).

Η Πρόταση διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό δελτίο με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2026. Στην Ελλάδα, απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 4 και 30 του Ν. 4514/2018.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των ομολογιών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της Πρότασης τελεί υπό προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η επιτυχής έκδοση νέας σειράς προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές.

Κατά τη διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών, η Προτείνουσα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να δώσει προτεραιότητα σε επενδυτές που κατέχουν τις υφιστάμενες ομολογίες και έχουν δεσμευτικά δηλώσει την πρόθεσή τους να τις προσφέρουν προς εξαγορά, είτε απευθείας στην Τράπεζα είτε μέσω των Διαχειριστών της Πρότασης.

Η συγκεκριμένη κίνηση στοχεύει στην αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Τράπεζας αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν τόσο ως Διαχειριστές της Πρότασης όσο και ως από κοινού επικεφαλής διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Αναφορικά με τη συμμόρφωση, οι Νέες Ομολογίες απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά MiFID II, καθώς και σε επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δεν έχει συνταχθεί ούτε πρόκειται να συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, δεν έχει ληφθεί ούτε πρόκειται να ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για τη δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης
Επιχειρήσεις

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών
Οικονομία

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ