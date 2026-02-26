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Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υπέβαλε επίσημα αίτηση για ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα
Ειδήσεις
16:34 - 26 Φεβ 2026

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υπέβαλε επίσημα αίτηση για ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέβαλε σήμερα (26/2) επίσημα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτήματος στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την επέκτασή του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.      

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση, το νέο campus θα αναπτυχθεί σε έκταση 50 στρεμμάτων στην Παλλήνη, με πρόβλεψη μελλοντικής επέκτασης έως και τα 100 στρέμματα. Το στρατηγικό πλάνο προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας, προηγμένων ερευνητικών εργαστηρίων, κέντρων προσομοίωσης και κλινικής εκπαίδευσης, βιβλιοθήκης, διοικητικών υπηρεσιών, αναβαθμισμένων φοιτητικών χώρων, καθώς και ψηφιακών και τεχνολογικών υποδομών υψηλών προδιαγραφών.

Κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας του, το EUC Athens θα περιλαμβάνει τέσσερις Σχολές:

  • Ιατρική Σχολή

  • Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας

  • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών

  • Νομική Σχολή

Το νέο Παράρτημα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ενδεικτική είναι η στρατηγική συνεργασία με τον Ιατρικός Όμιλος Αθηνών, η οποία θα υποστηρίξει την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας.

Η αρχική επένδυση, που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ, αναμένεται να έχει ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους φοιτητές θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και των απαραίτητων αξιολογήσεων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Το Παράρτημα της Αθήνας θα αξιοποιήσει την πολυετή εμπειρία του μητρικού ιδρύματος στην Κύπρο, καθώς και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και τις βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί από το 2022, με τη λειτουργία του παραρτήματος του πανεπιστημίου στη Φρανκφούρτη.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μέλος του διεθνούς εκπαιδευτικού ομίλου Galileo Global Education, του μεγαλύτερου οργανισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, ο οποίος διαθέτει δίκτυο 54 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με περισσότερους από 300.000 φοιτητές σε 13 χώρες.

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