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Δωρεάν οι λογαριασμοί καταθέσεων από την Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21:00 - 19 Μαρ 2026

Δωρεάν οι λογαριασμοί καταθέσεων από την Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώθηκαν από μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την επιβολή χρεώσεων στην τήρηση τραπεζικών λογαριασμών, η Πειραιώς διευκρινίζει ότι παρέχει δωρεάν τους λογαριασμούς καταθέσεων. 

Επιπλέον, προσφέρει συνδρομητικά πακέτα συναλλαγών αποκλειστικά σε προαιρετική βάση. Δηλαδή, δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα αν και ποιό πακέτο επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, χωρίς καμία αυτόματη υπαγωγή σε κάποιο από αυτά.

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς διαθέτει στους πελάτες της τα συνδρομητικά πακέτα Basic, Plus και Premium για τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές τους αποκλειστικά σε προαιρετική βάση. Τα πακέτα περιλαμβάνουν προνομιακούς όρους, διατυπωμένους με σαφήνεια. Οι πελάτες επιλέγουν ελεύθερα το πακέτο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συναλλακτικές τους συνήθειες και με ένα μηνιαίο, σταθερό ποσό μπορούν να καλύψουν τις πιο συχνές τραπεζικές τους ανάγκες.

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