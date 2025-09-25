Η Pizza Fan απέλυσε τον κωμικό, Πάρι Ρούπο, επειδή... θίχτηκε ο Μπογδάνος

Ο δημοσιογράφος και πολιτικός, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθώς και άλλοι youtubers της alt right κοινότητας κινήθηκαν συντονισμένα τις τελευταίες ημέρες και ζήτησαν από την Pizza Fan να απολύσει τον Πάρι Ρούπο, παραθέτοντας βίντεο από πρόσφατη παράστασή του, στην οποία κατά τη γνώμη τους λέει προσβλητικά αστεία για την Ελλάδα. Ο Μπογδάνος μάλιστα καλούσε τους followers τους να κάνουν μποϊκοτάζ στην Pizza Fan αν δεν απολύσει τον Ρούπο.

Τα αστεία φυσικά - αρέσουν δεν αρέσουν - είναι μέρος μιας καλλιτεχνικής παράστασης και δεν είχαν καμία σχέση και καμία αναφορά στην εταιρεία. Ωστόσο, φαίνεται πως η διαδικτυακή πίεση λειτούργησε υπέρ της... τιμωρίας του κωμικού.

Η Pizza Fan στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»

Ασφαλώς, οι Μπογδάνοι υπήρχαν και θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι αν οποιαδήποτε εταιρεία θα απολύει πλέον τους εργαζομένους της για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά τους και δεν την επηρεάζουν στο ελάχιστο. Ιδιαίτερα δε στην προκειμένη περίπτωση που οι καταγγελίες αφορούν ένα καλλιτεχνικό έργο.

Θυμίζουμε πως ο Πάρις Ρούπος είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ακροδεξιών χρηστών των social media για ένα αστείο του για την Κύπρο, δεχόμενος κατάρες και ευθείες απειλές για τη σωματική του ακεραιότητα.

Ο ίδιος ο κωμικός τοποθετήθηκε στη σελίδα του στο facebook με την ακόλουθη δήλωση: