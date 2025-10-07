ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου ο Ότο Ρεχάγκελ – Η λαμπρή του πορεία
Magazino
14:31 - 07 Οκτ 2025

Στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου ο Ότο Ρεχάγκελ – Η λαμπρή του πορεία

Reporter.gr Newsroom
Από ποδοσφαιριστής της Ροτ-Βάις Έσεν σε ήρωα του Euro με την Εθνική μαςομάδα: Η καριέρα του Ότο Ρεχάγκελ είναι μοναδική. Πλέον, αναγνωρίστηκε επίσημα.

Ο Ότο Ρεχάγκελ εντάχθηκε στο «Hall of Fame» του γερμανικού ποδοσφαίρου. Ο γεννημένος στο Έσεν και πρώην παίκτης της Ροτ-Βάις Έσεν τιμήθηκε ως ένας από τους πιο επιτυχημένους Γερμανούς προπονητές. Σε μια λαμπρή τελετή στο Γερμανικό Ποδοσφαιρικό Μουσείο στο Ντόρτμουντ, επιτροπή δημοσιογράφων εξήρε τα εξαιρετικά του επιτεύγματα.

Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε στη Ροτ-Βάις Έσεν και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Χέρτα Βερολίνου και τον 1. FC Καϊζερσλάουτερν. Μετά από διάφορες προπονητικές εμπειρίες, το 1981 ανέλαβε τη Βέρντερ Βρέμης, με την οποία πέτυχε άμεσα την άνοδο στην Bundesliga. Σε 14 επιτυχημένα χρόνια στη Βρέμη, κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα Γερμανίας, τέσσερις φορές τερμάτισε δεύτερος και κατέκτησε δύο φορές το Κύπελλο Γερμανίας. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ομάδας ήρθε το 1992, όταν η Βέρντερ κατέκτησε το Κύπελλο UEFA, νικώντας τη Μονακό.

Άνοδος και πρωτάθλημα με τον Καϊζερσλάουτερν
Μετά από μια μέτρια θητεία στην Μπάγερν Μονάχου, ανέλαβε το 1996 τον 1. FC Καϊζερσλάουτερν, που μόλις είχε υποβιβαστεί στη Β’ κατηγορία. Και εδώ πέτυχε άμεσα την άνοδο και ακολούθησε το απόλυτο… «σοκ»: Ο Καϊζερσλάουτερν έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Bundesliga που κατέκτησε το πρωτάθλημα ως νεοφώτιστη, με προπονητή τον Ρεχάγκελ. Οι βάσεις τέθηκαν από την αρχή: στην πρώτη αγωνιστική, η ομάδα του Ρεχάγκελ νίκησε με 1-0 την πρωταθλήτρια Μπάγερν, την ίδια ομάδα που τον είχε απολύσει έναν χρόνο πριν, παρότι την είχε οδηγήσει στον τελικό του Κυπέλλου UEFA.

Η κορύφωση της καριέρας του ήρθε το 2004, όταν οδήγησε την Εθνική μας στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 4 Ιουλίου 2004, ακριβώς 50 χρόνια μετά το «Θαύμα της Βέρνης», η ομάδα του νίκησε την οικοδέσποινα Πορτογαλία με 1-0 στον τελικό. Από τότε, ο Ρεχάγκελ λατρεύτηκε στη χώρα μαςς και απέκτησε το προσωνύμιο «Ρεχακλής», παραπέμποντας στον μυθικό ήρωα Ηρακλή. Μετά τη νίκη στον ημιτελικό επί της Τσεχίας, ο Ρεχάγκελ, στον οποίο συχνά καταλογιζόταν παλιομοδίτικο στυλ παιχνιδιού, είχε δηλώσει: «Μοντέρνος είναι αυτός που κερδίζει».

Ο Ρεχάγκελ παρέλαβε το βραβείο αυτοπροσώπως
Ο Ρεχάγκελ παρέλαβε την τιμητική διάκριση αυτοπροσώπως. Μαζί του τιμήθηκαν επίσης οι Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, Χορστ Χρούμπες, Γιούπ Χάινκες, Γκίντο Μπούχβαλντ και ο εκλιπών Μπερτ Τράουτμαν. Συνολικά 53 άνδρες και γυναίκες απαρτίζουν πλέον τη Λεωφόρο της Δόξας του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

