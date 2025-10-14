Η επαναφορά του Daniel Day Lewis στην οθόνη και στην Αθήνα

Καθώς η πόρτα στο Ballroom της Μεγάλης Βρετανίας ανοίγει, προβάλλει ένα, αμιγώς, οικογενειακό στιγμιότυπο: ο Daniel Day Lewis μαζί με τον Ronan Day Lewis – τον δεύτερο από τους τρεις γιους του και πρωτοεμφανιζόμενο κινηματογραφιστή.
Ωστόσο, ο Ιρλανδός θρύλος της υποκριτικής κρατάει σφιχτά το χέρι της στενής του φίλης Δάφνης Οικονόμου, της ιδρύτριας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» – καθώς η 40χρονη φιλία τους συντηρεί, μέσα στις δεκαετίες, τη σχέση του Lewis με την Ελλάδα.
Περισσότερα στο monopoli.gr