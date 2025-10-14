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Η επαναφορά του Daniel Day Lewis στην οθόνη και στην Αθήνα
Magazino
06:00 - 14 Οκτ 2025

Η επαναφορά του Daniel Day Lewis στην οθόνη και στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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Η επάνοδος του Daniel Day Lewis στο σινεμά με την ταινία «Ανεμώνη» και με τον γιο του Ronan ως σκηνοθέτη, μας έφερε σε ένα μαραθώνιο συναντήσεων μαζί του, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, «Νύχτες Πρεμιέρας».

Καθώς η πόρτα στο Ballroom της Μεγάλης Βρετανίας ανοίγει, προβάλλει ένα, αμιγώς, οικογενειακό στιγμιότυπο: ο Daniel Day Lewis μαζί με τον Ronan Day Lewis – τον δεύτερο από τους τρεις γιους του και πρωτοεμφανιζόμενο κινηματογραφιστή.

Ωστόσο, ο Ιρλανδός θρύλος της υποκριτικής κρατάει σφιχτά το χέρι της στενής του φίλης Δάφνης Οικονόμου, της ιδρύτριας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» – καθώς η 40χρονη φιλία τους συντηρεί, μέσα στις δεκαετίες, τη σχέση του Lewis με την Ελλάδα.

Περισσότερα στο monopoli.gr

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