Στην πρόβα: «Mέχρι να σβήσουν τ’ άστρα» στο θέατρο Χώρα – Τσέχωφ στην αγγλική επαρχία

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί την άπαικτη κοινωνική δραμεντί της Μπεθ Στιλ που κατέκτησε το Λονδίνο και μαζί με τους συντελεστές της παράστασης μιλούν για το πως η πολιτική εισβάλλει στις ζωές των ανθρώπων.

Μέχρι την είσοδο του θεάτρου «Χώρα» στην Κυψέλη σε συνοδεύει μια δυνατή μπόρα. Πίσω από την πόρτα του θεάτρου έχει καλοκαιρινή ζέστη. Εκεί τοποθετεί η Μπεθ Στιλ την πολυσυζητημένη κοινωνική δραμεντί της «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα»: στην αγγλική επαρχία των Μίντλαντς, στην διάρκεια ενός θερμού καλοκαιρού όπου οι γόνοι των παλιών ανθρακωρύχων μετρούν ακόμα τις πληγές τους, αδυνατώντας να κάνουν το βήμα στη νέα εποχή. Το μετα – τσεχωφικό έργο, που ανέβηκε μόλις πέρυσι στο National Theater του Λονδίνο με τεράστια επιτυχία, εντόπισε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος για να σημάνει τη νέα του σκηνοθεσία.

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