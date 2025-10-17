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Ο καρκίνος του μαστού σήμερα: Οι νέες χειρουργικές τεχνικές που αλλάζουν τη ζωή των γυναικών
Magazino
17:00 - 17 Οκτ 2025

Ο καρκίνος του μαστού σήμερα: Οι νέες χειρουργικές τεχνικές που αλλάζουν τη ζωή των γυναικών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και ενημέρωσης για τις εξελίξεις.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι μία στις οκτώ γυναίκες θα έρθει αντιμέτωπη με τη νόσο κάποια στιγμή στη ζωή της, ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται περισσότερες από 7.500 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Παρότι προσβάλλει κυρίως γυναίκες άνω των 50 ετών, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα περιστατικά σε ηλικίες κάτω των 40, κάτι που καθιστά τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη μαστογραφία πιο αναγκαία από ποτέ.

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