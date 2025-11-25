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14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας – Τι δεν θα χάσουμε
Magazino
22:34 - 25 Νοε 2025

14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας – Τι δεν θα χάσουμε

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο πριν ξεκινήσει το 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, μελετάμε το φετινό πρόγραμμα και συγκεντρώνουμε όλα όσα δεν πρέπει να χάσετε.

Το 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, επιστρέφει στις δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, από τις 3 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2025. Στη Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (24/11), μάθαμε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες του φετινού προγράμματος, που όπως κάθε χρόνο δεν απογοητεύει. Έτσι και φέτος περιλαμβάνει πρεμιέρες, ειδικές προβολές, βωβές ταινίες συνοδεία ζωντανής μουσικής, συζητήσεις, masterclasses και εκλεκτούς καλεσμένους.

Ακολουθούν όσα ξεχωρίζουμε από κάθε ενότητα της φετινής διοργάνωσης η οποία, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Μαρία Κομνηνού, «προσφέρει μια ευκαιρία στοχασμού σε καίρια ζητήματα: την επιβίωση του κινηματογράφου («ο κινηματογράφος πέθανε – ζήτω ο κινηματογράφος!»), την επικαιρότητα του αρχείου ως θεωρητικής αλλά και πρακτικής ενασχόλησης, τη σχέση του κινηματογράφου με την Ιστορία, καθώς και τα κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα της συγκυρίας, όπως πόλεμοι, μεταναστευτικά ρεύματα και ενδυνάμωση αυταρχικών πολιτικών».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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