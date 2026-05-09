Τραμπ: Πιθανή η μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία στην Πολωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ίσως» μεταφέρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία στην Πολωνία, καθώς το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στον επόμενο χρόνο.

«Η Πολωνία θα το ήθελε αυτό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (9/5), όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο. «Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Πολωνία. Έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο. … Μου αρέσει πολύ, οπότε είναι πιθανό.»

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία, υλοποιώντας την απειλή που είχε διατυπώσει ο Τραμπ μετά τη σύγκρουσή του με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ προειδοποίησε αργότερα ότι το Πεντάγωνο θα προχωρήσει σε «πολύ μεγαλύτερες περικοπές από τις 5.000».

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε την Τετάρτη (7/5) ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αμερικανικά στρατεύματα που θα αποχωρήσουν από τη Γερμανία και ότι ο ίδιος θα ασκήσει προσωπικά πιέσεις στον Τραμπ ώστε οι στρατιώτες να μεταφερθούν ανατολικότερα. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Donald Tusk είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα ότι η Βαρσοβία δεν θα πρέπει να «αποσπά» στρατεύματα από συμμάχους.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας και επικεφαλής του συντηρητικού Πολωνικού Λαϊκού Κόμματος, Władysław Kosiniak-Kamysz, χαιρέτισε το Σάββατο τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Η πολωνοαμερικανική συμμαχία αποτελεί το θεμέλιο της ασφάλειάς μας», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχτεί περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες, ώστε να ενισχυθεί η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να διασφαλιστεί ακόμη καλύτερα η προστασία της Ευρώπης.»